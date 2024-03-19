В Минобороны ФРГ раскритиковали идею заморозить конфликт на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину.
«В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий.
Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия.
Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину. «В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий. Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия.