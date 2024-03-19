В Минобороны ФРГ раскритиковали идею заморозить конфликт на Украине

19 марта 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

В Германии нет однозначной позиции по заморозке конфликта на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину. «В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий. Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину. «В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий. Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия.