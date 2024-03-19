В Минобороны ФРГ раскритиковали идею заморозить конфликт на Украине

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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, флаг германии, бокалы, торжественный прием, фуршет, немецкий флаг
В Германии нет однозначной позиции по заморозке конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину.

«В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий.

Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия.

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Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против идеи заморозки конфликта на Украине. Его слова последовали за соответствующим предложением лидера фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха. Писториус считает, что такой шаг принесет пользу только России и ее президенту Владимиру Путину. «В конце концов, это помогло бы только [президенту РФ Владимиру] Путину», — заявил Писториус во время визита в Варшаву, сообщает агентство DPA. Министр подчеркнул, что навязанный мир или его имитация, включая прекращение огня или замораживание конфликта может привести к усилению позиций России и продолжению боевых действий. Ранее Рольф Мютцених предложил рассмотреть варианты заморозки конфликта как возможный путь к миру, что вызвало дискуссии среди европейских политиков и партнеров по НАТО. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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