В Бундестаге призвали заморозить конфликт на Украине

15 марта 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

В немецком правительстве захотели заморозить украинский конфликт Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо рассмотреть возможность «заморозки» конфликта на Украине в качестве шага к его завершению. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених. «Не настало ли время не только говорить о том, как вести конфликт [на Украине], но и подумать о том, как его можно заморозить? А позднее и закончить конфликт», — передает слова Мютцениха РИА Новости. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия. Однако при этом они используют более агрессивную риторику, отметил Мютцених. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о возможности отправки солдат НАТО на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ посоветовал французскому лидеру сначала консультироваться с союзниками, а уже потом делать заявления об отправке солдат в другие страны, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Необходимо рассмотреть возможность «заморозки» конфликта на Украине в качестве шага к его завершению. Об этом заявил лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених. «Не настало ли время не только говорить о том, как вести конфликт [на Украине], но и подумать о том, как его можно заморозить? А позднее и закончить конфликт», — передает слова Мютцениха РИА Новости. Мютцених также выразил недоумение относительно того, почему некоторые страны Европы оказывают Украине значительно меньше поддержки, чем Германия. Однако при этом они используют более агрессивную риторику, отметил Мютцених. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о возможности отправки солдат НАТО на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ посоветовал французскому лидеру сначала консультироваться с союзниками, а уже потом делать заявления об отправке солдат в другие страны, передает RT.