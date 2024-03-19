Бывшего ректора «Шанинки» Зуева приговорили к 4 годам условно

19 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Зуева приговорили к четырем годам условного заключения за хищения в особо крупном размере Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева московский суд приговорил к четырем года условного заключения. Он обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщают корреспонденты. «Экс-ректора „Шанинки“ Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении 50 млн рублей», — передает ТАСС. Отмечается, что ректора и экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства просвещения в подразделения РАНХиГС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева московский суд приговорил к четырем года условного заключения. Он обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщают корреспонденты. «Экс-ректора „Шанинки“ Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении 50 млн рублей», — передает ТАСС. Отмечается, что ректора и экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства просвещения в подразделения РАНХиГС.