Бывшего ректора «Шанинки» Зуева приговорили к 4 годам условно

Зуева приговорили к четырем годам условного заключения за хищения в особо крупном размере
Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева московский суд приговорил к четырем года условного заключения. Он обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщают корреспонденты.
«Экс-ректора „Шанинки“ Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении 50 млн рублей», — передает ТАСС. Отмечается, что ректора и экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства просвещения в подразделения РАНХиГС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.