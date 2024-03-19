Бывшего ректора «Шанинки» Зуева приговорили к 4 годам условно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Зуева приговорили к четырем годам условного заключения за хищения в особо крупном размере Фото:

Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева московский суд приговорил к четырем года условного заключения. Он обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщают корреспонденты.

«Экс-ректора „Шанинки“ Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении 50 млн рублей», — передает ТАСС. Отмечается, что ректора и экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства просвещения в подразделения РАНХиГС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева московский суд приговорил к четырем года условного заключения. Он обвиняется в хищении 50 млн рублей. Об этом сообщают корреспонденты. «Экс-ректора „Шанинки“ Сергея Зуева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении 50 млн рублей», — передает ТАСС. Отмечается, что ректора и экс-замминистра просвещения Марину Ракову обвинили в фиктивном трудоустройстве сотрудников Министерства просвещения в подразделения РАНХиГС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...