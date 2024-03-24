Спасателям нужно еще около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и загнать туда тяжелую технику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Требуется где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще часа четыре, чтобы засыпать песком и сделать съезд», — рассказал спасатель в видео,
Сообщалось, что специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают кинологические расчеты, специализированные робототехнические комплексы и технологи. Теракт и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по мирным людям, в результате чего погибли 133 человека, 154 получили ранения. 24 марта в России соблюдается день траура.
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