Спасателям требуется еще шесть часов, чтобы разобрать завалы на сцене «Крокуса». Видео

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Спасателям потребуется еще шесть часов на разбор завалов в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спасателям нужно еще около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и загнать туда тяжелую технику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Требуется где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще часа четыре, чтобы засыпать песком и сделать съезд», — рассказал спасатель в видео, опубликованном в telegram-канале Воробьева.

Сообщалось, что специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают кинологические расчеты, специализированные робототехнические комплексы и технологи. Теракт и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по мирным людям, в результате чего погибли 133 человека, 154 получили ранения. 24 марта в России соблюдается день траура.

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Спасателям нужно еще около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и загнать туда тяжелую технику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Требуется где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще часа четыре, чтобы засыпать песком и сделать съезд», — рассказал спасатель в видео, опубликованном в telegram-канале Воробьева. Сообщалось, что специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают кинологические расчеты, специализированные робототехнические комплексы и технологи. Теракт и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по мирным людям, в результате чего погибли 133 человека, 154 получили ранения. 24 марта в России соблюдается день траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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