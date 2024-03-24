Общество Спасателям требуется еще шесть часов, чтобы разобрать завалы на сцене «Крокуса». Видео 24 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Спасателям потребуется еще шесть часов на разбор завалов в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спасателям нужно еще около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и загнать туда тяжелую технику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Требуется где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще часа четыре, чтобы засыпать песком и сделать съезд», — рассказал спасатель в видео, опубликованном в telegram-канале Воробьева. Сообщалось, что специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают кинологические расчеты, специализированные робототехнические комплексы и технологи. Теракт и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по мирным людям, в результате чего погибли 133 человека, 154 получили ранения. 24 марта в России соблюдается день траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасателям нужно еще около шести часов, чтобы разобрать завал в районе сцены в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и загнать туда тяжелую технику. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Требуется где-то часа два, чтобы убрать сцену и вскрыть пол. Еще часа четыре, чтобы засыпать песком и сделать съезд», — рассказал спасатель в видео, опубликованном в telegram-канале Воробьева. Сообщалось, что специалисты вынесли более 250 кубометров конструкций. На месте работают кинологические расчеты, специализированные робототехнические комплексы и технологи. Теракт и пожар произошли в «Крокус Сити Холле» 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и открыли стрельбу по мирным людям, в результате чего погибли 133 человека, 154 получили ранения. 24 марта в России соблюдается день траура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям