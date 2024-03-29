Депутат Европарламента де Грааф: теракт в «Крокусе» спланирован Украиной

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
Украина профинансировала и организовала теракт в «Кркоус Сити Холле», считает Марсел де Грааф Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован, спланирован и профинансирован Украиной. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

«Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал Марсел де Грааф в соцсети X. Он также заявил, что именно с целью скрыть причастность Киева к теракту, Запад начал проводить информационную пропаганду, направленную на дискредитацию России.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. В результате террористических действия погибло не менее 144 человек. Также сообщается о более сотни пострадавших. Все исполнители были задержаны оперативно по горячим следам, сейчас продолжается расследование с целью поиска организаторов теракта.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован, спланирован и профинансирован Украиной. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф. «Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал Марсел де Грааф в соцсети X. Он также заявил, что именно с целью скрыть причастность Киева к теракту, Запад начал проводить информационную пропаганду, направленную на дискредитацию России. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. В результате террористических действия погибло не менее 144 человек. Также сообщается о более сотни пострадавших. Все исполнители были задержаны оперативно по горячим следам, сейчас продолжается расследование с целью поиска организаторов теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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