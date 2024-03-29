Депутат Европарламента де Грааф: теракт в «Крокусе» спланирован Украиной

29 марта 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Украина профинансировала и организовала теракт в «Кркоус Сити Холле», считает Марсел де Грааф Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован, спланирован и профинансирован Украиной. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф. «Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал Марсел де Грааф в соцсети X. Он также заявил, что именно с целью скрыть причастность Киева к теракту, Запад начал проводить информационную пропаганду, направленную на дискредитацию России. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. В результате террористических действия погибло не менее 144 человек. Также сообщается о более сотни пострадавших. Все исполнители были задержаны оперативно по горячим следам, сейчас продолжается расследование с целью поиска организаторов теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован, спланирован и профинансирован Украиной. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф. «Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал Марсел де Грааф в соцсети X. Он также заявил, что именно с целью скрыть причастность Киева к теракту, Запад начал проводить информационную пропаганду, направленную на дискредитацию России. Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. В результате террористических действия погибло не менее 144 человек. Также сообщается о более сотни пострадавших. Все исполнители были задержаны оперативно по горячим следам, сейчас продолжается расследование с целью поиска организаторов теракта.