Теракт в «Крокус Сити Холле» был организован, спланирован и профинансирован Украиной. С таким заявлением выступил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.
«Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал Марсел де Грааф в соцсети X. Он также заявил, что именно с целью скрыть причастность Киева к теракту, Запад начал проводить информационную пропаганду, направленную на дискредитацию России.
Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта. В результате террористических действия погибло не менее 144 человек. Также сообщается о более сотни пострадавших. Все исполнители были задержаны оперативно по горячим следам, сейчас продолжается расследование с целью поиска организаторов теракта.
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