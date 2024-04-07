Маршал спел для десантников в зоне СВО. Видео

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День города 229 лет. Екатеринбург , концерт, музыкант, маршал александр, басист
Александр Маршал пожелал российским бойцам вернутся домой с победой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Певец отметил, что с удовольствием соглашается на выступления для военных.

«Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория. Я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — заявил Александр Маршал. Его слова передает Пятый канал.

Маршал пожелал всем российским солдатам вернуться домой с победой. Бойцы ВС РФ долго аплодировали каждой песне, а в конце концерта каждый мог взять автограф и сделать фото с певцом.

Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с российскими бойцами.

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Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Певец отметил, что с удовольствием соглашается на выступления для военных. «Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория. Я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — заявил Александр Маршал. Его слова передает Пятый канал. Маршал пожелал всем российским солдатам вернуться домой с победой. Бойцы ВС РФ долго аплодировали каждой песне, а в конце концерта каждый мог взять автограф и сделать фото с певцом. Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с российскими бойцами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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