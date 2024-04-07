Маршал спел для десантников в зоне СВО. Видео

07 апреля 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Александр Маршал пожелал российским бойцам вернутся домой с победой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Певец отметил, что с удовольствием соглашается на выступления для военных. «Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория. Я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — заявил Александр Маршал. Его слова передает Пятый канал. Маршал пожелал всем российским солдатам вернуться домой с победой. Бойцы ВС РФ долго аплодировали каждой песне, а в конце концерта каждый мог взять автограф и сделать фото с певцом. Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с российскими бойцами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Певец отметил, что с удовольствием соглашается на выступления для военных. «Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория. Я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — заявил Александр Маршал. Его слова передает Пятый канал. Маршал пожелал всем российским солдатам вернуться домой с победой. Бойцы ВС РФ долго аплодировали каждой песне, а в конце концерта каждый мог взять автограф и сделать фото с певцом. Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с российскими бойцами.