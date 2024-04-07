Заслуженный артист России Александр Маршал выступил перед ивановскими десантниками в зоне проведения спецоперации. Певец отметил, что с удовольствием соглашается на выступления для военных.
«Поскольку я бывший военный, а бывших не бывает, для меня это родная аудитория. Я всегда с огромным удовольствием принимаю приглашения, когда говорят, что есть возможность поехать», — заявил Александр Маршал. Его слова передает Пятый канал.
Маршал пожелал всем российским солдатам вернуться домой с победой. Бойцы ВС РФ долго аплодировали каждой песне, а в конце концерта каждый мог взять автограф и сделать фото с певцом.
Ранее актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с российскими бойцами.
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