Джигурда высмеял Киркорова на встрече с бойцами СВО в ДНР. Видео

02 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Никита Джигурда привез квадрокоптеры для бойцов ВС РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с бойцами ВС РФ. Актер поприветствовал военнослужащих, намекая на слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые он произнес во время извинений после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор». «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — заявил Джигурда. Его слова передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии с российскими бойцами Джигурда прочитал свои стихи, исполнил под гитару песни, давал автографы на книгах, обсуждал актуальные новости и проявлял интерес к повседневной жизни военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер доставил квадрокоптеры и другие нужные предметы для военной деятельности. В конце вечера Джигурда с бойцами ВС РФ прочитал одно из своих стихотворений «Гори огонь». Один из присутствовавших на мероприятии военнослужащих сказал шоумену, что очень рад видеть его в Донбассе. Ранее, 13 февраля, народный артист России Филипп Киркоров посетил ДНР. Однако советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что приезд Киркорова является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд в московском клубе «Мутабор», дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников мероприятия со стороны общественников началась травля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с бойцами ВС РФ. Актер поприветствовал военнослужащих, намекая на слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые он произнес во время извинений после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор». «В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — заявил Джигурда. Его слова передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии с российскими бойцами Джигурда прочитал свои стихи, исполнил под гитару песни, давал автографы на книгах, обсуждал актуальные новости и проявлял интерес к повседневной жизни военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер доставил квадрокоптеры и другие нужные предметы для военной деятельности. В конце вечера Джигурда с бойцами ВС РФ прочитал одно из своих стихотворений «Гори огонь». Один из присутствовавших на мероприятии военнослужащих сказал шоумену, что очень рад видеть его в Донбассе. Ранее, 13 февраля, народный артист России Филипп Киркоров посетил ДНР. Однако советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что приезд Киркорова является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки». В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд в московском клубе «Мутабор», дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников мероприятия со стороны общественников началась травля.