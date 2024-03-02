Актер и шоумен Никита Джигурда посетил одно из подразделений в зоне СВО в Донбассе. Он привез дроны и провел творческое мероприятие с бойцами ВС РФ. Актер поприветствовал военнослужащих, намекая на слова народного артиста РФ Филиппа Киркорова «зашел не в ту дверь», которые он произнес во время извинений после скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор».
«В ту дверь вошел, в ту! С подарками зашел!» — заявил Джигурда. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии с российскими бойцами Джигурда прочитал свои стихи, исполнил под гитару песни, давал автографы на книгах, обсуждал актуальные новости и проявлял интерес к повседневной жизни военных на передовой. В качестве гуманитарной помощи актер доставил квадрокоптеры и другие нужные предметы для военной деятельности.
В конце вечера Джигурда с бойцами ВС РФ прочитал одно из своих стихотворений «Гори огонь». Один из присутствовавших на мероприятии военнослужащих сказал шоумену, что очень рад видеть его в Донбассе.
Ранее, 13 февраля, народный артист России Филипп Киркоров посетил ДНР. Однако советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что приезд Киркорова является вынужденной мерой, чтобы прекратить критику в свою сторону после «голой вечеринки».
В конце декабря блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку для звезд в московском клубе «Мутабор», дресс-код на которой подразумевал минимальное количество одежды. После этого против участников мероприятия со стороны общественников началась травля.
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