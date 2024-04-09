09 апреля 2024

Салливан счел «нонсенсом» решение РФ завести уголовное дело на США

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Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Салливан прокомментировал сообщение о том, что СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма Фото:

Заявление СК РФ о том, что для финансирования терактов в России использовались средства, поступавшие через компанию Burisma — нонсенс. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Это нонсенс», — сказал Салливан во время брифинга в ответ на просьбу прокомментировать это уголовное дело. «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — добавил советник. По его словам, якобы Вашингтон предупредил Москву о том, что на «Крокус Сити Холл» готовится атака террористов.

СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. Там уточнили, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию Burisma. Политолог Иван Мезюхо заявил, что сын президента США Джо Байдена Хантер работал в этой компании, передает RT.

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Заявление СК РФ о том, что для финансирования терактов в России использовались средства, поступавшие через компанию Burisma — нонсенс. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Это нонсенс», — сказал Салливан во время брифинга в ответ на просьбу прокомментировать это уголовное дело. «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — добавил советник. По его словам, якобы Вашингтон предупредил Москву о том, что на «Крокус Сити Холл» готовится атака террористов. СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. Там уточнили, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию Burisma. Политолог Иван Мезюхо заявил, что сын президента США Джо Байдена Хантер работал в этой компании, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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