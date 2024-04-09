Салливан счел «нонсенсом» решение РФ завести уголовное дело на США

10 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Салливан прокомментировал сообщение о том, что СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма Фото: Official White House / Erin Scott Заявление СК РФ о том, что для финансирования терактов в России использовались средства, поступавшие через компанию Burisma — нонсенс. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Это нонсенс», — сказал Салливан во время брифинга в ответ на просьбу прокомментировать это уголовное дело. «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — добавил советник. По его словам, якобы Вашингтон предупредил Москву о том, что на «Крокус Сити Холл» готовится атака террористов. СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. Там уточнили, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию Burisma. Политолог Иван Мезюхо заявил, что сын президента США Джо Байдена Хантер работал в этой компании, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление СК РФ о том, что для финансирования терактов в России использовались средства, поступавшие через компанию Burisma — нонсенс. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. «Это нонсенс», — сказал Салливан во время брифинга в ответ на просьбу прокомментировать это уголовное дело. «Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», — добавил советник. По его словам, якобы Вашингтон предупредил Москву о том, что на «Крокус Сити Холл» готовится атака террористов. СК возбудил дело о финансировании терроризма из США и стран НАТО. Там уточнили, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию Burisma. Политолог Иван Мезюхо заявил, что сын президента США Джо Байдена Хантер работал в этой компании, передает RT.