Премьер Украины Шмыгаль: для Украины телемарафон оказался важнее, чем ВСУ

15 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Шмыгаль (на фото) назвал нецелесообразным отправку средств Украины на телемарафоны, а не на поддержку своей армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для украинских властей оказалось важнее вложить денежные средства в телемарафоны, а не направить их на закупку вооружения и техники для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Перенаправление средств, предназначенных для телемарафона на финансирование закупки дронов и пикапов для ВСУ является „нецелесообразным“», — заявил Шмыгаль. Информацию передает сайт украинского правительства. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна проиграет России в конфликте, если США не выделят еще один пакет военной помощи. Он отметил, что у киевской армии нет снарядов для совершения наступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для украинских властей оказалось важнее вложить денежные средства в телемарафоны, а не направить их на закупку вооружения и техники для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Перенаправление средств, предназначенных для телемарафона на финансирование закупки дронов и пикапов для ВСУ является „нецелесообразным“», — заявил Шмыгаль. Информацию передает сайт украинского правительства. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна проиграет России в конфликте, если США не выделят еще один пакет военной помощи. Он отметил, что у киевской армии нет снарядов для совершения наступления.