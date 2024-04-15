Премьер Украины Шмыгаль: для Украины телемарафон оказался важнее, чем ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Шмыгаль (на фото) назвал нецелесообразным отправку средств Украины на телемарафоны, а не на поддержку своей армии Фото:
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Для украинских властей оказалось важнее вложить денежные средства в телемарафоны, а не направить их на закупку вооружения и техники для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Перенаправление средств, предназначенных для телемарафона на финансирование закупки дронов и пикапов для ВСУ является „нецелесообразным“», — заявил Шмыгаль. Информацию передает сайт украинского правительства.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна проиграет России в конфликте, если США не выделят еще один пакет военной помощи. Он отметил, что у киевской армии нет снарядов для совершения наступления.

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Для украинских властей оказалось важнее вложить денежные средства в телемарафоны, а не направить их на закупку вооружения и техники для ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Перенаправление средств, предназначенных для телемарафона на финансирование закупки дронов и пикапов для ВСУ является „нецелесообразным“», — заявил Шмыгаль. Информацию передает сайт украинского правительства. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна проиграет России в конфликте, если США не выделят еще один пакет военной помощи. Он отметил, что у киевской армии нет снарядов для совершения наступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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