Украина проиграет в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит выделение пакета помощи Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: «Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет конфликт», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время украинского телемарафона.
Президент уточнил, что у ВСУ нет снарядов для наступления. Однако, по его словам, у Киева есть несколько инициатив для обороны.
Зеленский уже не первый раз демонстрирует зависимость Киева от западных партнеров. Так, в сентябре 2023 года конгрессмен Чак Шумер заявил, что украинский президент уже говорил, что Киев
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