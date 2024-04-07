Зеленский признал, что Украина может проиграть России

Зеленский: Украина проиграет РФ, если Конгресс США не одобрит помощь Киеву
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ нет снарядов для наступления Фото:
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Украина проиграет в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит выделение пакета помощи Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: «Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет конфликт», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время украинского телемарафона.

Президент уточнил, что у ВСУ нет снарядов для наступления. Однако, по его словам, у Киева есть несколько инициатив для обороны.

Зеленский уже не первый раз демонстрирует зависимость Киева от западных партнеров. Так, в сентябре 2023 года конгрессмен Чак Шумер заявил, что украинский президент уже говорил, что Киев проиграет конфликт без помощи США, напоминает Pravda.Ru.

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Украина проиграет в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит выделение пакета помощи Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: «Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет конфликт», — сказал Владимир Зеленский. Свое заявление он сделал во время украинского телемарафона. Президент уточнил, что у ВСУ нет снарядов для наступления. Однако, по его словам, у Киева есть несколько инициатив для обороны. Зеленский уже не первый раз демонстрирует зависимость Киева от западных партнеров. Так, в сентябре 2023 года конгрессмен Чак Шумер заявил, что украинский президент уже говорил, что Киев проиграет конфликт без помощи США, напоминает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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