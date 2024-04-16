Онколог назвала пять причин, которые вызывают рак кишечника

Онколог Боровова: неправильное питание и генетика могут вызывать рак кишечника

Неправильный рацион питания и нестабильный прием пищим могут при вести к раку кишечника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рак кишечника может возникнуть у тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к нему или хронические заболевания ЖКТ. К заболеванию может привести и неправильно составленный рацион питания. Также существуют еще две причины возникновения рака в этом органе, сообщила президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

«Неправильный рацион питания может привести к образованию в кишечнике каловых масс и его закупориванию», — передает «Пятый канал» слова Борововой. Она отметила, что в дальнейшем это может привести к механическим травмам слизистой кишечника.

Также к раку кишечника приводят генетическая предрасположенность, нестабильный прием пищи, нарушение в усвоении глютена и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Онколог добавила, что подвержены раку кишечника те люди, у которых есть колиты, полипы в органах ЖКТ, болезнь Крона и другие заболевания.

Опасность рака кишечника

Рак кишечника — второе по смертности онкологическое заболевание после рака легких. Это заболевание может длительное время протекать бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику.

Сложности диагностики

Рак кишечника часто не имеет специфических признаков, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью. Первые симптомы могут быть пропущены, из-за чего диагноз ставится на более поздних стадиях болезни.

Стадии и методы диагностики

Онколог Боровова утверждает, что существует пять стадий рака кишечника. На нулевой появляются нарушения слизистой оболочки кишечника, на четвертой стадии образуются метастазы — злокачественные клетки. Для диагностики рака используются анализ кала на скрытые следы крови, развернутый анализ крови, включая онкомаркеры, а также гастроколоноскопию или ретроаноскопию. Эти процедуры позволяют обнаружить и удалить полипы на ранних стадиях. Для выявления опухолей и метастазов применяются МРТ и КТ.

Лечение рака кишечника

Лечение начинается с хирургического вмешательства, особенно эффективного на ранних стадиях. На более поздних стадиях могут проводиться полостные операции с установкой стомы, после которых следует химио- и радиотерапия. Химиотерапия включает применение ингибиторов и цитостатиков, подбираемых индивидуально для каждого пациента.

Профилактика рака кишечника

Для профилактики рака кишечника рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и следить за рационом: он должен включать продукты, богатые клетчаткой, такие как капуста, цитрусовые и ягоды. Также важно проходить регулярную диагностику, особенно после 50 лет и при наличии хронических заболеваний.

Ранее врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева сообщила, что к развитию рака поджелудочной железы приводит наследственность, курение, алкоголь, хронический панкреатит сахарный диабет. По ее словам, наследственный панкреатит повышает риск развитие рака в 70 раз, а его многолетнее лечение — в 25 раз.