Онколог назвала пять причин, которые вызывают рак кишечника

Рак кишечника может возникнуть у тех людей, которые имеют генетическую предрасположенность к нему или хронические заболевания ЖКТ. К заболеванию может привести и неправильно составленный рацион питания. Также существуют еще две причины возникновения рака в этом органе, сообщила президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.
«Неправильный рацион питания может привести к образованию в кишечнике каловых масс и его закупориванию», — передает «Пятый канал» слова Борововой. Она отметила, что в дальнейшем это может привести к механическим травмам слизистой кишечника.
Также к раку кишечника приводят генетическая предрасположенность, нестабильный прием пищи, нарушение в усвоении глютена и хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Онколог добавила, что подвержены раку кишечника те люди, у которых есть колиты, полипы в органах ЖКТ, болезнь Крона и другие заболевания.
Опасность рака кишечника
Рак кишечника — второе по смертности онкологическое заболевание после рака легких. Это заболевание может длительное время протекать бессимптомно, что затрудняет раннюю диагностику.
Сложности диагностики
Рак кишечника часто не имеет специфических признаков, что приводит к позднему обращению за медицинской помощью. Первые симптомы могут быть пропущены, из-за чего диагноз ставится на более поздних стадиях болезни.
Стадии и методы диагностики
Онколог Боровова утверждает, что существует пять стадий рака кишечника. На нулевой появляются нарушения слизистой оболочки кишечника, на четвертой стадии образуются метастазы — злокачественные клетки. Для диагностики рака используются анализ кала на скрытые следы крови, развернутый анализ крови, включая онкомаркеры, а также гастроколоноскопию или ретроаноскопию. Эти процедуры позволяют обнаружить и удалить полипы на ранних стадиях. Для выявления опухолей и метастазов применяются МРТ и КТ.
Лечение рака кишечника
Лечение начинается с хирургического вмешательства, особенно эффективного на ранних стадиях. На более поздних стадиях могут проводиться полостные операции с установкой стомы, после которых следует химио- и радиотерапия. Химиотерапия включает применение ингибиторов и цитостатиков, подбираемых индивидуально для каждого пациента.
Профилактика рака кишечника
Для профилактики рака кишечника рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и следить за рационом: он должен включать продукты, богатые клетчаткой, такие как капуста, цитрусовые и ягоды. Также важно проходить регулярную диагностику, особенно после 50 лет и при наличии хронических заболеваний.
Ранее врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева сообщила, что к развитию рака поджелудочной железы приводит наследственность, курение, алкоголь, хронический панкреатит сахарный диабет. По ее словам, наследственный панкреатит повышает риск развитие рака в 70 раз, а его многолетнее лечение — в 25 раз.
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