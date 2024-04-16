Путин назначил нового посла в Румынии

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин назначил нового посла в Румынии Фото:

Президент России Владимир Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей посла в Румынии. Новым представителем России назначен Владимир Липаев.

«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», — говорится в тексте документа. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Также президент Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в этой европейской стране. Указ главы государства опубликован на этом же сайте.

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Президент России Владимир Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей посла в Румынии. Новым представителем России назначен Владимир Липаев. «Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», — говорится в тексте документа. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов. Также президент Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в этой европейской стране. Указ главы государства опубликован на этом же сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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