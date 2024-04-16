Путин назначил нового посла в Румынии
Президент России Владимир Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей посла в Румынии. Новым представителем России назначен Владимир Липаев.
«Назначить Липаева Владимира Георгиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Румынии», — говорится в тексте документа. Соответствующий указ
Также президент Путин освободил Валерия Кузьмина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в этой европейской стране. Указ главы государства
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