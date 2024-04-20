Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Назима Ахмедова в Балашихе. Киллер выстрелил в него в упор.
«Кадры с места происшествия. Следователи и криминалисты продолжают осмотр», — говорится в подписи к видео СК в
Убийца несколько часов ждал свою жертву около магазина. Когда Ахмедов явился на место, киллер выстрелил в него пять раз. Пострадавший скончался до приезда врачей. Все, что известно об инциденте, — в материале URA.RU.
По предварительным данным, убийца стрелял из газового пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия, сообщает
После убийства киллер мог скрыться на автомобиле Kia. Машина двигалась в сторону Москвы, передает telegram-канал Baza.
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