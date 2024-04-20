СК показал кадры с места убийства бизнесмена в Балашихе. Видео

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
После убийства предпринимателя возбуждены два уголовных дела Фото:

Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Назима Ахмедова в Балашихе. Киллер выстрелил в него в упор.

«Кадры с места происшествия. Следователи и криминалисты продолжают осмотр», — говорится в подписи к видео СК в telegram-канале.

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В Балашихе киллер в упор застрелил бизнесмена: что известно о жестоком убийстве. Видео

Убийца несколько часов ждал свою жертву около магазина. Когда Ахмедов явился на место, киллер выстрелил в него пять раз. Пострадавший скончался до приезда врачей. Все, что известно об инциденте, — в материале URA.RU.

По предварительным данным, убийца стрелял из газового пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия, сообщает МК.RU.

После убийства киллер мог скрыться на автомобиле Kia. Машина двигалась в сторону Москвы, передает telegram-канал Baza.

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Следственный комитет России опубликовал кадры с места убийства бизнесмена Назима Ахмедова в Балашихе. Киллер выстрелил в него в упор. «Кадры с места происшествия. Следователи и криминалисты продолжают осмотр», — говорится в подписи к видео СК в telegram-канале. Убийца несколько часов ждал свою жертву около магазина. Когда Ахмедов явился на место, киллер выстрелил в него пять раз. Пострадавший скончался до приезда врачей. Все, что известно об инциденте, — в материале URA.RU. По предварительным данным, убийца стрелял из газового пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. СК возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконный оборот оружия, сообщает МК.RU. После убийства киллер мог скрыться на автомобиле Kia. Машина двигалась в сторону Москвы, передает telegram-канал Baza.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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