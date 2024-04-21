Автоэксперт детально объяснил, как правильно самим отполировать автомобиль

Автоэксперт Емелькин: автомобилю можно вернуть блеск при помощи абразивной глины

22 апреля 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Машине можно вернуть заводской блеск при помощи абразивной глины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомобилю можно вернуть прежний блеск при помощи абразивной глины. Об этом сообщает автоэксперт Геннадий Емелькин, отметив, что таким способом можно убрать все неровности на поверхности. Когда менять зимнюю резину на летнюю: нужная температура и способ выбора «Главная изюминка работы — в абразивной глине. Она снимает все неровности на кузове. Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие. Глина, несмотря на свое „абразивное“ название, не приносит кузову повреждений. Это необходимый элемент работы», — передает словам Геннадия Емелькина «Газета.ру». Эксперт подчеркивает, что перед полировкой кузов следует обработать обезжиривателем и смочить водой. Абразивную глину используют прямолинейными движениями, после чего поверхность вытирают насухо и наносят полироль, добавил он. Стоимость весенней подготовки автомобиля в России в 2024 году снизилась на 2%, об этом писала «Национальная служба новостей». Включая покупку летней резины, подготовить автомобиль к новому сезону будет стоить примерно 27 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобилю можно вернуть прежний блеск при помощи абразивной глины. Об этом сообщает автоэксперт Геннадий Емелькин, отметив, что таким способом можно убрать все неровности на поверхности. «Главная изюминка работы — в абразивной глине. Она снимает все неровности на кузове. Даже еще не обрабатывая автомобиль полиролью, мы получаем гладкое покрытие. Глина, несмотря на свое „абразивное“ название, не приносит кузову повреждений. Это необходимый элемент работы», — передает словам Геннадия Емелькина «Газета.ру». Эксперт подчеркивает, что перед полировкой кузов следует обработать обезжиривателем и смочить водой. Абразивную глину используют прямолинейными движениями, после чего поверхность вытирают насухо и наносят полироль, добавил он. Стоимость весенней подготовки автомобиля в России в 2024 году снизилась на 2%, об этом писала «Национальная служба новостей». Включая покупку летней резины, подготовить автомобиль к новому сезону будет стоить примерно 27 тысяч рублей.