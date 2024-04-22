Путин констатировал, что Россия готова к мирному решению украинского конфликта

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин готов к мирному обсуждению ситуации на Украине, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин готов урегулированию ситуации на Украине. По его словам, это не является мирной инициативой.

«Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное решение российского главы не является мирной инициативой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности провести мирные переговоры с Россией. Страна подготовит пакет документов с разрешением всех вопросов и отправит его РФ для обсуждения.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин готов урегулированию ситуации на Украине. По его словам, это не является мирной инициативой. «Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное решение российского главы не является мирной инициативой. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности провести мирные переговоры с Россией. Страна подготовит пакет документов с разрешением всех вопросов и отправит его РФ для обсуждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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