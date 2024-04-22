Путин констатировал, что Россия готова к мирному решению украинского конфликта

22 апреля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Путин готов к мирному обсуждению ситуации на Украине, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин готов урегулированию ситуации на Украине. По его словам, это не является мирной инициативой. «Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное решение российского главы не является мирной инициативой. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности провести мирные переговоры с Россией. Страна подготовит пакет документов с разрешением всех вопросов и отправит его РФ для обсуждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава России Владимир Путин готов урегулированию ситуации на Украине. По его словам, это не является мирной инициативой. «Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса», — заявил Песков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что подобное решение российского главы не является мирной инициативой. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о готовности провести мирные переговоры с Россией. Страна подготовит пакет документов с разрешением всех вопросов и отправит его РФ для обсуждения.