11 мая 2024

«Страна»: на Украине начали задерживать водителей рейсовых автобусов

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, водитель автобуса, дальнобойщик, общественный транспорт, пермский тракт, трасса, дорога, поездка, путешествие, междугородний автобус
Водителей автобусов доставляют в военкоматы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Водителей рейсовых автобусов на Украине начали массово снимать с рейсов и доставлять в военкоматы. Об этом сообщил очевидец.

«Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок посту потянули, сегодня нашего одесского. И все равно, что у тебя там автобус куда-то едет», — рассказал очевидец. Его слова приводит telegram-канал «Политика Страны».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что мобилизованные украинцы не редко погибали на передовой сразу после призыва. По его словам, многие мужчины боятся получить повестку, поэтому избегают сотрудников территориальных центров комплектования, пишет телеканал «360».

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Водителей рейсовых автобусов на Украине начали массово снимать с рейсов и доставлять в военкоматы. Об этом сообщил очевидец. «Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок посту потянули, сегодня нашего одесского. И все равно, что у тебя там автобус куда-то едет», — рассказал очевидец. Его слова приводит telegram-канал «Политика Страны». Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что мобилизованные украинцы не редко погибали на передовой сразу после призыва. По его словам, многие мужчины боятся получить повестку, поэтому избегают сотрудников территориальных центров комплектования, пишет телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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