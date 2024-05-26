В США восхитились самолетом, на котором летает Путин

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Президентский самолет Ил-96-300ПУ оснащен современными системами связи, пишет Slash Gear
Президентский самолет Ил-96-300ПУ оснащен современными системами связи, пишет Slash Gear Фото:

Внутри роскошного самолета президента России Владимира Путина Ил-96-300ПУ есть кабинет главы государства, конференц-залы, клиника, столовые, бары и даже тренажерный зал. Также есть современные системы связи, возможность управления ядерными силами и средства самозащиты. Об этом пишет американское издание Slash Gear.

«Самолет имеет роскошный интерьер и удобства. Судно оснащено новейшими системами связи, позволяющими российскому президенту оставаться на связи со всеми ветвями власти и вооруженными силами», — говорится в материале журнала. Там добавили, что внутри самолета имеется личный кабинет президента, представительский люкс с большой двуспальной кроватью, защищенные конференц-залы и переговорные комнаты, клиника, столовые, комнаты отдыха, бары, а также даже тренажерный зал.

Все помещения воздушного судна оформлены в кремовых тонах с золотыми элементами, одновременно с этим они отражают русскую культуру. Также самолет может функционировать как командный пункт, позволяя президенту быстро перевести ядерные силы страны в режим повышенной боеготовности, заключили в журнале.

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Внутри роскошного самолета президента России Владимира Путина Ил-96-300ПУ есть кабинет главы государства, конференц-залы, клиника, столовые, бары и даже тренажерный зал. Также есть современные системы связи, возможность управления ядерными силами и средства самозащиты. Об этом пишет американское издание Slash Gear. «Самолет имеет роскошный интерьер и удобства. Судно оснащено новейшими системами связи, позволяющими российскому президенту оставаться на связи со всеми ветвями власти и вооруженными силами», — говорится в материале журнала. Там добавили, что внутри самолета имеется личный кабинет президента, представительский люкс с большой двуспальной кроватью, защищенные конференц-залы и переговорные комнаты, клиника, столовые, комнаты отдыха, бары, а также даже тренажерный зал. Все помещения воздушного судна оформлены в кремовых тонах с золотыми элементами, одновременно с этим они отражают русскую культуру. Также самолет может функционировать как командный пункт, позволяя президенту быстро перевести ядерные силы страны в режим повышенной боеготовности, заключили в журнале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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