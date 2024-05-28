Погранслужба ФСБ: через границу РФ пропустили свыше 110 миллионов человек

28 мая 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Погранслужба ФСБ раскрыла статистику пересекающих государственную границу РФ в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил о значительном увеличении количества людей, пересекающих государственную границу РФ в 2023 году. По его словам, число пересечений границы выросло на 36% (свыше 110 миллионов человек) по сравнению с предыдущим годом. «Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года», — отметил Владимир Кулишов в интервью РИА Новости. Он отметил, что РФ не ограничивала пересечение границы иностранцами. Несмотря на попытки Запада опустить «железный занавес», граница РФ по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения, отметил Кулишов. Согласно статистике Еврокомиссии (ЕК), россиянам в 13 раз чаще стали отказывать в получении шенгенской визы. Кроме того, Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов сообщил о значительном увеличении количества людей, пересекающих государственную границу РФ в 2023 году. По его словам, число пересечений границы выросло на 36% (свыше 110 миллионов человек) по сравнению с предыдущим годом. «Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года», — отметил Владимир Кулишов в интервью РИА Новости. Он отметил, что РФ не ограничивала пересечение границы иностранцами. Несмотря на попытки Запада опустить «железный занавес», граница РФ по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения, отметил Кулишов. Согласно статистике Еврокомиссии (ЕК), россиянам в 13 раз чаще стали отказывать в получении шенгенской визы. Кроме того, Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз.