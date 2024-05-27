Россиянам в 13 раз чаще стали отказывать в получении шенгенской визы

Доля отказов в Шенгене за 5 лет выросла в 13 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Общая доля отказов составила 10,6%.

«Россияне в 2023 году подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз и страна попала в пятерку стран по количеству подобных заявлений. В этом списке лидируют такие страны как Китай, Турция, Индия и Марокко. За последние пять лет доля отказов по заявлениям россиян на получение Шенгена увеличилась более чем в 13 раз», — пишет РБК.

Совет Евросоюза 24 мая окончательно принял новый Шенгенский пограничный кодекс, который регулирует управление внутренними и внешними границами и устанавливает пограничный контроль. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден отметил, что это позволит сохранить безопасность внешних границ, сообщает «Национальная служба новостей».