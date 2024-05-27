27 мая 2024

Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз

Россиянам в 13 раз чаще стали отказывать в получении шенгенской визы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Екатеринбург, загранпаспорт, путешествия, туристическая поездка, туризм, заграничный паспорт, шенген, шенгенская виза, визовый режим
Доля отказов в Шенгене за 5 лет выросла в 13 раз Фото:

Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Общая доля отказов составила 10,6%.

«Россияне в 2023 году подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз и страна попала в пятерку стран по количеству подобных заявлений. В этом списке лидируют такие страны как Китай, Турция, Индия и Марокко. За последние пять лет доля отказов по заявлениям россиян на получение Шенгена увеличилась более чем в 13 раз», — пишет РБК.

Совет Евросоюза 24 мая окончательно принял новый Шенгенский пограничный кодекс, который регулирует управление внутренними и внешними границами и устанавливает пограничный контроль. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден отметил, что это позволит сохранить безопасность внешних границ, сообщает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Общая доля отказов составила 10,6%. «Россияне в 2023 году подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенских виз и страна попала в пятерку стран по количеству подобных заявлений. В этом списке лидируют такие страны как Китай, Турция, Индия и Марокко. За последние пять лет доля отказов по заявлениям россиян на получение Шенгена увеличилась более чем в 13 раз», — пишет РБК. Совет Евросоюза 24 мая окончательно принял новый Шенгенский пограничный кодекс, который регулирует управление внутренними и внешними границами и устанавливает пограничный контроль. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден отметил, что это позволит сохранить безопасность внешних границ, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...