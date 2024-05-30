Отставка губернатора и удары по России: о чем говорил Песков

Песков: Запад ждут негативные последствия, если Украина сможет бить по России

30 мая 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что из-за ударов ВСУ по Крыму и Краснодарскому краю турпоток в эти регионы не снизился Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад может испытать негативные последствия, если даст разрешение Киеву наносить удары по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. Кроме того, он отметил хорошую работу губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая подала в отставку. URA.RU передает основные заявления Пескова. Удары Украины по России и последствия для НАТО Песков заявил, что НАТО, США и страны Европы в последнее время нагнетают напряженность в мире из-за возможности ударов Украины по РФ. Однако провоцирование конфликта с их стороны будет иметь последствия и нанесет огромный урон странам, которые «пошли по пути эскалации». Обстрелы ВСУ по Краснодарскому краю и Крыму В последнее время украинская армия участила удары по Крыму и Краснодарскому краю. Однако в связи с этим туристический поток на юг России не снизился, он остается стабильно высоким, отметил Песков. Губернатор ХМАО ушла в отставку Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая подала в отставку. По словам Пескова, под руководством Комаровой Югра динамично развивалась, она задала высокую планку в своей работе, которую предстоит поддерживать новому губернатору. Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что информация о новом статусе Комаровой в работе не будет анонсироваться. ЕС хочет наказать Венгрию за сопротивление возращению всеобщего призыва Песков сообщил, что Венгрия и премьер-министр страны Виктор Орбан внимательно относятся к интересам своих граждан, поэтому назвал возвращение всеобщего военного призыва безумной идеей. Будапешт всегда анализирует обязывающие решения, которые принимаются в отношении стран-членов Евросоюза, на предмет собственных интересов. Однако подобная самостоятельность не всегда нравится Брюсселю, поэтому Орбан подвергается давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что последствия этой ситуации будет касаться только ЕС. Поездка Путина во Вьетнам Песков заявил, что ведется подготовка визита президента РФ во Вьетнам. Однако на данный момент не разглашается информация о том, что будет входить в программу Путина при поездке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запад может испытать негативные последствия, если даст разрешение Киеву наносить удары по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами. Кроме того, он отметил хорошую работу губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая подала в отставку. URA.RU передает основные заявления Пескова. Песков заявил, что НАТО, США и страны Европы в последнее время нагнетают напряженность в мире из-за возможности ударов Украины по РФ. Однако провоцирование конфликта с их стороны будет иметь последствия и нанесет огромный урон странам, которые «пошли по пути эскалации». В последнее время украинская армия участила удары по Крыму и Краснодарскому краю. Однако в связи с этим туристический поток на юг России не снизился, он остается стабильно высоким, отметил Песков. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая подала в отставку. По словам Пескова, под руководством Комаровой Югра динамично развивалась, она задала высокую планку в своей работе, которую предстоит поддерживать новому губернатору. Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что информация о новом статусе Комаровой в работе не будет анонсироваться. Песков сообщил, что Венгрия и премьер-министр страны Виктор Орбан внимательно относятся к интересам своих граждан, поэтому назвал возвращение всеобщего военного призыва безумной идеей. Будапешт всегда анализирует обязывающие решения, которые принимаются в отношении стран-членов Евросоюза, на предмет собственных интересов. Однако подобная самостоятельность не всегда нравится Брюсселю, поэтому Орбан подвергается давлению, заявил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что последствия этой ситуации будет касаться только ЕС. Песков заявил, что ведется подготовка визита президента РФ во Вьетнам. Однако на данный момент не разглашается информация о том, что будет входить в программу Путина при поездке.