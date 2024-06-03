В Кургане СУ СК предложил закрыть дело об ущербе при строительстве самой большой школы

В Курганский городской суд поступило ходатайство следственных органов по делу бизнесмена Явшева, строившего самую большую школу в областном центре. Гендиректора московской фирмы «Аивапромстрой» просят освободить от уголовной ответственности с вынесением судебного штрафа по делу о причинении ущерба. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
Редакция обратилась в суд за комментариями. «Поступило постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого <…> и назначении лицу меры в виде судебного штрафа», — сообщили в пресс-службе горсуда. Согласно деталям поступившего дела, обвиняемым является гендиректор московской фирмы Денис Явшев, которого считают виновным в причинении особо крупного ущерба (ст. 165 ч.2 п.б УК РФ).
Уголовное дело в отношении Явшева было возбуждено осенью 2023 года. Тогда бизнесмена, отказавшегося достроить самую крупную школу в регионе, обвинили в мошенничестве. Следственные органы полагали, что коммерсант незаконно потратил многомиллионный аванс курганского заказчика на собственные нужды. Позднее дело было переквалифицировано на причинение ущерба без обмана.
Это второе ходатайство следователей в отношении Явшева. В начале мая суд вернул дело из-за отсутствия в нем доказательств возмещения ущерба. После доработки доказательства о возмещении ущерба появились в деле.
Ранее URA.RU сообщало, что в городском суде зарегистрировали дело московского бизнесмена. Гендиректора стройфирмы обвиняли в нанесении ущерба при получении аванса за строительство соцобъекта.
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