В московском парке зарезали мужчину

В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.
«По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки.
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В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. «По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки.