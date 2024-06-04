В московском парке зарезали мужчину

05 июня 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. «По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. «По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки.