04 июня 2024

В московском парке зарезали мужчину

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, парк, ппс, полиция, патруль ппс
На месте ЧП работают силовики Фото:

В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

«По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки.

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В московском парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах его внучек. Об этом сообщает столичный СК РФ в своем telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. «По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рядом с потерпевшим в момент преступления находились две его несовершеннолетние внучки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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