Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Минфин РФ поддержал предложение списать бюджетные кредиты регионов, если средства пойдут на развитие туризма. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Путин дал поручение о том, чтобы кредиты субъектов страны вернули в федеральный бюджет и списали при направлении денег на новые проекты. «Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам», — приводит слова Силуанова ТАСС.
Он также сказал, что министерство готово изучить другие предложения по развитию туризма в регионах. Министр подчеркнул, что помимо госфинансирования в развитие туризма деньги должен вкладывать и частный бизнес. Он, по мнению политика, может справиться с придорожной инфраструктурой, кафе, гостиницами и дорожными сервисами.
Министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным также рассказал о нарастающей популярности автотуризма — в 2023 году россияне совершили 26 миллионов поездок. Однако ожидается удвоение этого числа к 2030 году. Достичь этого показателя планируется благодаря созданию новых туристических маршрутов и сервисов.
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