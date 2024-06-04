04 июня 2024

Минфин предложил развивать туризм за счет списанных бюджетных кредитов регионам

Силуанов одобрил списание кредитов регионов, если вложения направят на туризм
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Антона Силуанова, бизнес должен участвовать в развитии туризма
По словам Антона Силуанова, бизнес должен участвовать в развитии туризма Фото:

Минфин РФ поддержал предложение списать бюджетные кредиты регионов, если средства пойдут на развитие туризма. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Путин дал поручение о том, чтобы кредиты субъектов страны вернули в федеральный бюджет и списали при направлении денег на новые проекты. «Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам», — приводит слова Силуанова ТАСС.

Он также сказал, что министерство готово изучить другие предложения по развитию туризма в регионах. Министр подчеркнул, что помимо госфинансирования в развитие туризма деньги должен вкладывать и частный бизнес. Он, по мнению политика, может справиться с придорожной инфраструктурой, кафе, гостиницами и дорожными сервисами.

Министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным также рассказал о нарастающей популярности автотуризма — в 2023 году россияне совершили 26 миллионов поездок. Однако ожидается удвоение этого числа к 2030 году. Достичь этого показателя планируется благодаря созданию новых туристических маршрутов и сервисов.

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Минфин РФ поддержал предложение списать бюджетные кредиты регионов, если средства пойдут на развитие туризма. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Путин дал поручение о том, чтобы кредиты субъектов страны вернули в федеральный бюджет и списали при направлении денег на новые проекты. «Туристическая инфраструктура, на наш взгляд, вполне подходит под это и создаст новые рабочие места, новые налоги. И это то, что нужно как раз для развития региона. То же самое по новым инфраструктурным бюджетным кредитам», — приводит слова Силуанова ТАСС. Он также сказал, что министерство готово изучить другие предложения по развитию туризма в регионах. Министр подчеркнул, что помимо госфинансирования в развитие туризма деньги должен вкладывать и частный бизнес. Он, по мнению политика, может справиться с придорожной инфраструктурой, кафе, гостиницами и дорожными сервисами. Министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным также рассказал о нарастающей популярности автотуризма — в 2023 году россияне совершили 26 миллионов поездок. Однако ожидается удвоение этого числа к 2030 году. Достичь этого показателя планируется благодаря созданию новых туристических маршрутов и сервисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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