Казахстан не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать

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Столица Казахстана Астана. Астана, сенат парламента, парламент казахстана
Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления, заявил Серик Жумангарин Фото:
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Казахстан не поддерживает введенные против России санкции, однако будет их соблюдать. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

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«Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал Жумангарин, передает Zakon.kz. Он добавил, что Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления.

По его словам, в связи с этим страна ведет постоянный диалог и работает с центрами, которые находятся в прямом контакте с США и Европейским союзом. Серик Жумангарин лично возглавляет эту работу, а в Казахстане функционирует специальная рабочая группа.

Ранее эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым, заявили URA.RU, что торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге.

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Казахстан не поддерживает введенные против России санкции, однако будет их соблюдать. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. «Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал Жумангарин, передает Zakon.kz. Он добавил, что Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления. По его словам, в связи с этим страна ведет постоянный диалог и работает с центрами, которые находятся в прямом контакте с США и Европейским союзом. Серик Жумангарин лично возглавляет эту работу, а в Казахстане функционирует специальная рабочая группа. Ранее эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым, заявили URA.RU, что торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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