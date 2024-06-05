Казахстан не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать

05 июня 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления, заявил Серик Жумангарин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстан не поддерживает введенные против России санкции, однако будет их соблюдать. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. Статья по теме Почему Казахстан и Киргизия не поддерживают санкции против РФ «Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал Жумангарин, передает Zakon.kz. Он добавил, что Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления. По его словам, в связи с этим страна ведет постоянный диалог и работает с центрами, которые находятся в прямом контакте с США и Европейским союзом. Серик Жумангарин лично возглавляет эту работу, а в Казахстане функционирует специальная рабочая группа. Ранее эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым, заявили URA.RU, что торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казахстан не поддерживает введенные против России санкции, однако будет их соблюдать. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин. «Мы не являемся участниками коалиций, не поддерживаем эту одностороннюю санкционную политику, но мы будем ее соблюдать, потому что нам это выгодно с экономической точки зрения», — сказал Жумангарин, передает Zakon.kz. Он добавил, что Казахстан, имея небольшую экономику, не выдержит санкционного давления. По его словам, в связи с этим страна ведет постоянный диалог и работает с центрами, которые находятся в прямом контакте с США и Европейским союзом. Серик Жумангарин лично возглавляет эту работу, а в Казахстане функционирует специальная рабочая группа. Ранее эксперты, комментируя итоги беседы премьер-министра РФ Михаила Мишустина с Акылбеком Жапаровым и Алиханом Смаиловым, заявили URA.RU, что торгово-экономические отношения России с Киргизией и Казахстаном даже под угрозой вторичных санкций не прекратятся. Такая прагматичная политика продолжится, поскольку власти и бизнес заинтересованы друг в друге.