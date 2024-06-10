На оружейном заводе в Польше произошел мощный взрыв

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв. В результате инцидента погиб один из сотрудников. Об этом сообщает польская газета Wiadomosci.
«Произошел взрыв на оружейном заводе MESKO в Скаржиско-Каменне, а именно в центре ракетного топлива. Погиб 59-летний сотрудник завода», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на место происшествия были направлены службы для выяснения обстоятельств. Президент завода Эльжбета Сренявска рассказала, что взрыв произошёл в современном центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.
Представитель полиции заявил, что обстоятельства этого события будут расследоваться под надзором прокуратуры. На место происшествия направлены сотрудники оперативно-следственной группы, заключили в материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.