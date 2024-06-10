На оружейном заводе в Польше произошел мощный взрыв

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Полицейские расследуют причины взрыва на оружейном заводе в Польше
Полицейские расследуют причины взрыва на оружейном заводе в Польше Фото:

На оружейном заводе в Польше произошел взрыв. В результате инцидента погиб один из сотрудников. Об этом сообщает польская газета Wiadomosci.

«Произошел взрыв на оружейном заводе MESKO в Скаржиско-Каменне, а именно в центре ракетного топлива. Погиб 59-летний сотрудник завода», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на место происшествия были направлены службы для выяснения обстоятельств. Президент завода Эльжбета Сренявска рассказала, что взрыв произошёл в современном центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад.

Представитель полиции заявил, что обстоятельства этого события будут расследоваться под надзором прокуратуры. На место происшествия направлены сотрудники оперативно-следственной группы, заключили в материале.

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На оружейном заводе в Польше произошел взрыв. В результате инцидента погиб один из сотрудников. Об этом сообщает польская газета Wiadomosci. «Произошел взрыв на оружейном заводе MESKO в Скаржиско-Каменне, а именно в центре ракетного топлива. Погиб 59-летний сотрудник завода», — говорится в материале газеты. Там добавили, что на место происшествия были направлены службы для выяснения обстоятельств. Президент завода Эльжбета Сренявска рассказала, что взрыв произошёл в современном центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад. Представитель полиции заявил, что обстоятельства этого события будут расследоваться под надзором прокуратуры. На место происшествия направлены сотрудники оперативно-следственной группы, заключили в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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