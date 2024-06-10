Умер замглавы агентства «Москва»

Малютину было 60 лет
Скончался заместитель главного редактора агентства «Москва» Александр Малютин. Информацию сообщили в самом СМИ.
«Умер замглавного редактора агентства „Москва“ журналист Александр Малютин. Ему было 60 лет», — сообщает издание. Причина смерти не уточняется.
Малютин родился 1964 года в Новочеркасске. Окончил ЛГУ имени Жданова в Петербурге, после — Военную академию тыла и транспорта. Журналист работал в газете «Коммерсантъ» с 1992 по 1999 год, был главным редактором газеты «Известия». В Агентстве «Москва» работал с 2014 года.
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