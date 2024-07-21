В России отреагировали на слова Зеленского о готовности переговоров с Путиным

Депутат Журавлев: заявление Зеленского о переговорах с Россией — игра на публику

21 июля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Заявление Владимира Зеленского о возможности переговоров с РФ — не более, чем игра на западную публику, считает депутат Журавлев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с российским лидером Владимиро Путиным — не более, чем игра на западную публику. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит», — заявил Журавлев РИА Новости. По его словам, России и Путину с нелегитимным Зеленским разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией. У Зеленского нет другого выхода, потому что совсем скоро придет Трамп, который окончательно перекроет кислород киевскому режиму. Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло, несмотря на действующий на Украине указ о запрете подобных переговоров, напоминает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с российским лидером Владимиро Путиным — не более, чем игра на западную публику. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит», — заявил Журавлев РИА Новости. По его словам, России и Путину с нелегитимным Зеленским разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией. У Зеленского нет другого выхода, потому что совсем скоро придет Трамп, который окончательно перекроет кислород киевскому режиму. Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло, несмотря на действующий на Украине указ о запрете подобных переговоров, напоминает «Царьград».