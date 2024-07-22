Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

Байден отказался от полномочий по поддержке УкраиныФото: Official White House / Cameron Smith
Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом.
«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома.
Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности.
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Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом. «Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома. Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности.