Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

23 июля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

Байден отказался от полномочий по поддержке Украины Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом. «Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома. Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом. «Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома. Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности.