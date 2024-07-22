22 июля 2024

Байден передал главам минфина и госдепа полномочия по поддержке Украины

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден отказался от полномочий по поддержке Украины Фото:

Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом.

«Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома.

Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности.

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Президент США Джо Байден передал часть своих полномочий, связанных с поддержкой Украины, министру финансов и государственному секретарю. Это решение отражено в официальном документе, опубликованном Белым домом. «Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента <…> делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президент», — гласит текст меморандума, опубликованный на официальном сайте Белого дома. Байден объявил, что выходит с президентской гонки, однако слухи о том, что он покинет пост президента он опроверг. В Белом доме заявили, что американский президент 23 июля активно работал. Он провел онлайн-встречи по нацбезопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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