22 июля 2024

Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена

Белый дом: Байден проводил накануне онлайн-встречи по нацбезопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
В США заподозрили, что Байден умер Фото:

Президент США Джо Байден активно провел 23 июля, принимая участие в брифингах, посвященных вопросам безопасности страны. Такое заявление сделали в Белом доме на фоне слухов о смерти Байдена.

«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — говорится в сообщении.

В ходе этих встреч обсуждались актуальные аспекты внутренней и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также стратегии и меры по их обеспечению. Подробности брифингов не раскрываются, однако важность данных вопросов для текущей политики США не вызывает сомнений.

Ведущий телеканала Fox News Брет Байер выразил беспокойство в связи с отсутствием публичных выступлений президента США Джо Байдена. Он призвал представителей Демократической партии подтвердить активность и присутствие главы государства в политической жизни страны.

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Президент США Джо Байден активно провел 23 июля, принимая участие в брифингах, посвященных вопросам безопасности страны. Такое заявление сделали в Белом доме на фоне слухов о смерти Байдена. «Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — говорится в сообщении. В ходе этих встреч обсуждались актуальные аспекты внутренней и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также стратегии и меры по их обеспечению. Подробности брифингов не раскрываются, однако важность данных вопросов для текущей политики США не вызывает сомнений. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер выразил беспокойство в связи с отсутствием публичных выступлений президента США Джо Байдена. Он призвал представителей Демократической партии подтвердить активность и присутствие главы государства в политической жизни страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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