Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена

Белый дом: Байден проводил накануне онлайн-встречи по нацбезопасности

23 июля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

В США заподозрили, что Байден умер Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден активно провел 23 июля, принимая участие в брифингах, посвященных вопросам безопасности страны. Такое заявление сделали в Белом доме на фоне слухов о смерти Байдена. «Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — говорится в сообщении. В ходе этих встреч обсуждались актуальные аспекты внутренней и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также стратегии и меры по их обеспечению. Подробности брифингов не раскрываются, однако важность данных вопросов для текущей политики США не вызывает сомнений. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер выразил беспокойство в связи с отсутствием публичных выступлений президента США Джо Байдена. Он призвал представителей Демократической партии подтвердить активность и присутствие главы государства в политической жизни страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден активно провел 23 июля, принимая участие в брифингах, посвященных вопросам безопасности страны. Такое заявление сделали в Белом доме на фоне слухов о смерти Байдена. «Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — говорится в сообщении. В ходе этих встреч обсуждались актуальные аспекты внутренней и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также стратегии и меры по их обеспечению. Подробности брифингов не раскрываются, однако важность данных вопросов для текущей политики США не вызывает сомнений. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер выразил беспокойство в связи с отсутствием публичных выступлений президента США Джо Байдена. Он призвал представителей Демократической партии подтвердить активность и присутствие главы государства в политической жизни страны.