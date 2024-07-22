Белый дом выступил с заявлением на фоне слухов о смерти Байдена

Президент США Джо Байден активно провел 23 июля, принимая участие в брифингах, посвященных вопросам безопасности страны. Такое заявление сделали в Белом доме на фоне слухов о смерти Байдена.
«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», — говорится в сообщении.
В ходе этих встреч обсуждались актуальные аспекты внутренней и национальной безопасности Соединенных Штатов, а также стратегии и меры по их обеспечению. Подробности брифингов не раскрываются, однако важность данных вопросов для текущей политики США не вызывает сомнений.
Ведущий телеканала Fox News Брет Байер выразил беспокойство в связи с отсутствием публичных выступлений президента США Джо Байдена. Он призвал представителей Демократической партии подтвердить активность и присутствие главы государства в политической жизни страны.
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