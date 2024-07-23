FT: выход Байдена из президентской гонки развяжет ему руки на Украине

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден с выходом из президентской гонки сможет сосредоточится на внешней политике США, а не на Украине Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Решение нынешнего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки позволит ему развязать руки на Украине и сосредоточиться на внешней политике своей страны. Об этом сообщает Financial Times

«Джо Байден, как ожидается, укрепит свое наследие, сосредоточившись на внешней политике США. <…> Это может освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене», — пишет газета. В материале также отмечается, что, скорее всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Киеве может кардинально измениться, если на выборах в США победу одержит кандидат в президенты Дональд Трамп.

Ранее помощник лидера Демократической партии сообщил, что экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в уходе Байдена из президентской гонки. Политик, признаваемая за ее политическую хитрость, использовала не публичные призывы, а закулисные консультации с ключевыми фигурами, включая законодателей и спонсоров, чтобы повлиять на решение нынешнего президента Штатов. Стратегия Пелоси была обусловлена желанием защитить большинство партии в политических структурах власти, заявили представители демократов.

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Решение нынешнего президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки позволит ему развязать руки на Украине и сосредоточиться на внешней политике своей страны. Об этом сообщает Financial Times «Джо Байден, как ожидается, укрепит свое наследие, сосредоточившись на внешней политике США. <…> Это может освободить его от политических ограничений и позволить ему действовать с большей свободой на мировой арене», — пишет газета. В материале также отмечается, что, скорее всего, ситуация на Ближнем Востоке и в Киеве может кардинально измениться, если на выборах в США победу одержит кандидат в президенты Дональд Трамп. Ранее помощник лидера Демократической партии сообщил, что экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сыграла ключевую роль в уходе Байдена из президентской гонки. Политик, признаваемая за ее политическую хитрость, использовала не публичные призывы, а закулисные консультации с ключевыми фигурами, включая законодателей и спонсоров, чтобы повлиять на решение нынешнего президента Штатов. Стратегия Пелоси была обусловлена желанием защитить большинство партии в политических структурах власти, заявили представители демократов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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