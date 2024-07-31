У группы «Мираж» и Джигурды возник конфликт с полицией Парижа

31 июля 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Группу «Мираж» и российского артиста Никиту Джигурду чуть не арестовали в Париже Фото: Евгений Стукалин/ТАСС Группу «Мираж» и российского артиста Никиту Джигурду едва не арестовали в Париже, после того как местные жители вызвали полицию в тот момент, когда россияне распивали алкоголь на одной из улиц. Инцидент произошел во время съемок клипа на песню «Не поможет эта ночь». Жителей района «Мулен Руж» смутило поведение российских артистов. Об этом сами музыканты рассказали журналистам. «Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе „Мулен Руж“», — рассказал лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов изданию « Газете.Ru» . Смущенные парижане вызвали полицию и музыкант назвал чудом, что вызванный отряд не забрал в участок за их поведение. Группа «Мираж» и Никита Джигурда имеют давнюю и тесную дружбу, сотрудничая на протяжении многих лет. Их совместная работа началась в 1994 году, когда Джигурда записывал альбом к 100-летию Сергея Есенина. На этом альбоме все женские партии исполнила солистка «Миража» Екатерина Болдышева, что стало началом их творческого сотрудничества. Таким образом, долгие годы тесных творческих связей и совместных проектов укрепили их дружбу и сделали Джигурду неотъемлемой частью жизни группы «Мираж». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группу «Мираж» и российского артиста Никиту Джигурду едва не арестовали в Париже, после того как местные жители вызвали полицию в тот момент, когда россияне распивали алкоголь на одной из улиц. Инцидент произошел во время съемок клипа на песню «Не поможет эта ночь». Жителей района «Мулен Руж» смутило поведение российских артистов. Об этом сами музыканты рассказали журналистам. «Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съемок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе „Мулен Руж“», — рассказал лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов изданию «Газете.Ru». Смущенные парижане вызвали полицию и музыкант назвал чудом, что вызванный отряд не забрал в участок за их поведение. Группа «Мираж» и Никита Джигурда имеют давнюю и тесную дружбу, сотрудничая на протяжении многих лет. Их совместная работа началась в 1994 году, когда Джигурда записывал альбом к 100-летию Сергея Есенина. На этом альбоме все женские партии исполнила солистка «Миража» Екатерина Болдышева, что стало началом их творческого сотрудничества. Таким образом, долгие годы тесных творческих связей и совместных проектов укрепили их дружбу и сделали Джигурду неотъемлемой частью жизни группы «Мираж».