Армия и оружие Рябков раскрыл, развернет ли Россия ядерное оружие Рябков допустил развертывание Россией ядерного оружия в ответ на действия Европы 04 августа 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Сергей Рябков заявил, что Россия может развернуть ядерное оружие Фото: Роман Наумов © URA.RU России может понадобиться развертывание ядерного оружия в ответ на действия Европы. Об этом сообщил замруководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Может прийти время, когда Российской Федерации понадобится развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия западных государств», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на слова политика. Эти детали Рябков раскрыл в эфире телеканала «Россия 1». Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия при которых Москва применит ядерное оружие. По его словам, это возможно, если кто-то начнет угрожать суверенитету России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! России может понадобиться развертывание ядерного оружия в ответ на действия Европы. Об этом сообщил замруководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Может прийти время, когда Российской Федерации понадобится развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия западных государств», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на слова политика. Эти детали Рябков раскрыл в эфире телеканала «Россия 1». Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия при которых Москва применит ядерное оружие. По его словам, это возможно, если кто-то начнет угрожать суверенитету России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям