Рябков раскрыл, развернет ли Россия ядерное оружие

Рябков допустил развертывание Россией ядерного оружия в ответ на действия Европы
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Пресс-конференция: Россия в мировом контексте. Х международный форум "Примаковские чтения" в пресс-центре ТАСС. 18 июня 2024. Москва, рябков сергей
Сергей Рябков заявил, что Россия может развернуть ядерное оружие Фото:

России может понадобиться развертывание ядерного оружия в ответ на действия Европы. Об этом сообщил замруководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Может прийти время, когда Российской Федерации понадобится развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия западных государств», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на слова политика. Эти детали Рябков раскрыл в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия при которых Москва применит ядерное оружие. По его словам, это возможно, если кто-то начнет угрожать суверенитету России.

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России может понадобиться развертывание ядерного оружия в ответ на действия Европы. Об этом сообщил замруководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Может прийти время, когда Российской Федерации понадобится развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия западных государств», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на слова политика. Эти детали Рябков раскрыл в эфире телеканала «Россия 1». Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия при которых Москва применит ядерное оружие. По его словам, это возможно, если кто-то начнет угрожать суверенитету России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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