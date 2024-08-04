Рябков раскрыл, развернет ли Россия ядерное оружие

России может понадобиться развертывание ядерного оружия в ответ на действия Европы. Об этом сообщил замруководителя Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Может прийти время, когда Российской Федерации понадобится развертывание ракет в ядерном оснащении в ответ на действия западных государств», — пишут argumenti.ru, ссылаясь на слова политика. Эти детали Рябков раскрыл в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл условия при которых Москва применит ядерное оружие. По его словам, это возможно, если кто-то начнет угрожать суверенитету России.
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