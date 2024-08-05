Подполье: нанесен удар по аэродрому ВСУ для истребителей F-16

05 августа 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Под Николаевом нанесли удар по аэродрому для F-16 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Николаевской области был нанесен удар по аэродрому, который предназначался для получения украинскими силами истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Николаевской области был нанесен удар по аэродрому, который предназначался для получения украинскими силами истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей.