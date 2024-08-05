Подполье: нанесен удар по аэродрому ВСУ для истребителей F-16

В Николаевской области был нанесен удар по аэродрому, который предназначался для получения украинскими силами истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей.
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