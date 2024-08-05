Подполье: нанесен удар по аэродрому ВСУ для истребителей F-16

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, ф-16
Под Николаевом нанесли удар по аэродрому для F-16 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Николаевской области был нанесен удар по аэродрому, который предназначался для получения украинскими силами истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей.

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В Николаевской области был нанесен удар по аэродрому, который предназначался для получения украинскими силами истребителей F-16. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В Николаевской области нанесен удар по аэродрому подскока для полученных Украиной истребителей F-16», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что американские самолеты уже находятся на Украине. Пока ВСУ получили только 10 единиц техники, однако к концу 2024 года планируется передать ВСУ еще столько же истребителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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