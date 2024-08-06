«Дождался ухода жены и достал из заначки гранату»: что известно о мощном взрыве в Москве

В квартире в жилой многоэтажке на западе Москвы прогремел взрыв
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, носилки, спасатели, трагедия, последствия взрыва, скорая помощь, пожарная машина
Взрыв в доме на западе Москвы произошел из-за гранаты Фото:
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В жилом доме в Москве произошел взрыв

В Москве в пятиэтажном доме прогремел взрыв. Известно, что в результате происшествия пострадал мужчина 62-лет. Сообщается, что пострадавший подорвал в квартире гранату. Что известно о мощном взрыве в Москве — в материале URA.RU.

Взрыв в пятиэтажном доме

В квартире на улице Артамонова, дом 7, корпус 2 произошел взрыв. В доме выбило несколько окон. Конструкции здания не повреждены. На место происшествия выехали взрывотехники и правоохранительные органы.

Предварительно сообщалось о взрыве газа, однако это опровергли представители «Мосгаза». Ведь газовое оборудование в доме проходило техобслуживание 10 октября 2023 года. Предполагалось, что хлопок вызвал неизвестный предмет.

Соседи сообщали о том, что чувствуется запах гари, однако открытого огня не наблюдалось. Для жильцов двух ближайших подъездов проведена эвакуация.

Пострадавшие

В результате инцидента погиб один человек: 62-летний Игорь Алешин. Рядом с телом мужчины была найдена граната. «Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. По информации МВД, других пострадавших не обнаружено. Тело погибшего было обнаружено его женой.

На месте происшествия работают саперы и следственные органы для установления причин взрыва. Ситуация находится под контролем оперативных служб.

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В Москве в пятиэтажном доме прогремел взрыв. Известно, что в результате происшествия пострадал мужчина 62-лет. Сообщается, что пострадавший подорвал в квартире гранату. Что известно о мощном взрыве в Москве — в материале URA.RU. В квартире на улице Артамонова, дом 7, корпус 2 произошел взрыв. В доме выбило несколько окон. Конструкции здания не повреждены. На место происшествия выехали взрывотехники и правоохранительные органы. Предварительно сообщалось о взрыве газа, однако это опровергли представители «Мосгаза». Ведь газовое оборудование в доме проходило техобслуживание 10 октября 2023 года. Предполагалось, что хлопок вызвал неизвестный предмет. Соседи сообщали о том, что чувствуется запах гари, однако открытого огня не наблюдалось. Для жильцов двух ближайших подъездов проведена эвакуация. В результате инцидента погиб один человек: 62-летний Игорь Алешин. Рядом с телом мужчины была найдена граната. «Он дождался, пока жена уйдет в поликлинику, достал из заначки гранату», — передает MK.RU. По информации МВД, других пострадавших не обнаружено. Тело погибшего было обнаружено его женой. На месте происшествия работают саперы и следственные органы для установления причин взрыва. Ситуация находится под контролем оперативных служб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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