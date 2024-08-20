В Москве попрощались с кинозвездой Екатериной Васильевой. Фоторепортаж

В Малом театре прошла церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой

20 августа 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Екатерина Васильева ушла из жизни спустя пять месяцев после рождения дочери Фото: Роман Наумов © URA.RU На 38-м году жизни 15 августа в результате несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Женщина выступала в Малом театре с 2011 года и сыграла за это время 15 ролей. О том, как прошла церемония прощания с актрисой — в фоторепортаже URA.RU. Новость по теме Главные роли и версия гибели Екатерины Васильевой: в Москве пройдет прощание с актрисой В интернете есть версия, что Васильева якобы упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Муж актрисы при этом отказался комментировать обстоятельства гибели супруги. Церемония прощания с Екатериной Васильевой прошла 20 августа в Малом театре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 38-м году жизни 15 августа в результате несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Женщина выступала в Малом театре с 2011 года и сыграла за это время 15 ролей. О том, как прошла церемония прощания с актрисой — в фоторепортаже URA.RU. В интернете есть версия, что Васильева якобы упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Муж актрисы при этом отказался комментировать обстоятельства гибели супруги. Церемония прощания с Екатериной Васильевой прошла 20 августа в Малом театре.