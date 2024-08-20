В Москве попрощались с кинозвездой Екатериной Васильевой. Фоторепортаж

В Малом театре прошла церемония прощания с актрисой Екатериной Васильевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Екатериной Васильевой в Малом театре. 20 августа 2024. Москва, васильева екатерина
Екатерина Васильева ушла из жизни спустя пять месяцев после рождения дочери Фото:

На 38-м году жизни 15 августа в результате несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Женщина выступала в Малом театре с 2011 года и сыграла за это время 15 ролей. О том, как прошла церемония прощания с актрисой — в фоторепортаже URA.RU.

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Главные роли и версия гибели Екатерины Васильевой: в Москве пройдет прощание с актрисой

В интернете есть версия, что Васильева якобы упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Муж актрисы при этом отказался комментировать обстоятельства гибели супруги. Церемония прощания с Екатериной Васильевой прошла 20 августа в Малом театре.

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На 38-м году жизни 15 августа в результате несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Женщина выступала в Малом театре с 2011 года и сыграла за это время 15 ролей. О том, как прошла церемония прощания с актрисой — в фоторепортаже URA.RU. В интернете есть версия, что Васильева якобы упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Муж актрисы при этом отказался комментировать обстоятельства гибели супруги. Церемония прощания с Екатериной Васильевой прошла 20 августа в Малом театре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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