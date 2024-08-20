Екатерина Васильева ушла из жизни спустя пять месяцев после рождения дочери
На 38-м году жизни 15 августа в результате несчастного случая скончалась актриса Екатерина Васильева. Женщина выступала в Малом театре с 2011 года и сыграла за это время 15 ролей. О том, как прошла церемония прощания с актрисой — в фоторепортаже URA.RU.
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В интернете есть версия, что Васильева якобы упала с платформы под поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии в Москве. Муж актрисы при этом отказался комментировать обстоятельства гибели супруги. Церемония прощания с Екатериной Васильевой прошла 20 августа в Малом театре.
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