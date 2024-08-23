Разрыв между пенсиями работающих и незанятых сократился до 4,8 тысячи рублей

К июлю 2024 года разница между пенсиями работающих и незанятых граждан снизилась до 4,8 тысяч рублей. Разрыв между выплатами уменьшился на 17% с начала года, когда он составлял 5,6 тысяч. Об этом стало известно из данных Соцфонда.
«Разрыв между пенсиями работающих и незанятых оказался на уровне 4,8 тысяч. За полгода этот показатель снизился почти на 17%, с 5,6 тысяч рублей», — передают данные Соцфонда «Известия». Там добавили, что в июле средняя пенсия по старости для работающих граждан составила 18,6 тысяч рублей, а для незанятых — 23,4 тысяч.
Разрыв между выплатами снизился благодаря увеличению пенсий для работающих на 4% и стагнации пенсий для незанятых. Популярность схем с фиктивным увольнением также могла повлиять на снижение разрыва. Доцент РУДН Андрей Гиринский отметил, что разрыв, составляющий около пяти тысяч рублей, заставляет пенсионеров прибегать к таким схемам.
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