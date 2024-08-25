Baza: российским чиновникам велели удалить переписку в Telegram

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Российских чиновников попросили удалить переписки в Telegram Фото:
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в telegram-каналах.

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«Такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и Правительства России», — написал telegram-канал Baza, ссылаясь на источники.

Отмечается, что поручение удалить диалоги в Telegram пришло и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам. Однако некоторые опрошенные каналом чиновники поделились, что такие указания им не поступали, но они ожидают их в течение нескольких дней.

Ранее во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения, передает 360.ru. Депутат Госдумы от крымского региона и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что арест Дурова во Франции связан с желанием спецслужб получить от него доступ к закрытым перепискам, в частности, военного характера.

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Российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Такое поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам администрации президента и Правительства России», — написал telegram-канал Baza, ссылаясь на источники. Отмечается, что поручение удалить диалоги в Telegram пришло и высшим чинам Минобороны РФ, а также некоторым крупным бизнесменам. Однако некоторые опрошенные каналом чиновники поделились, что такие указания им не поступали, но они ожидают их в течение нескольких дней. Ранее во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, отмывании денег и наркотрафике, за это предпринимателю грозит до 20 лет тюремного заключения, передает 360.ru. Депутат Госдумы от крымского региона и генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что арест Дурова во Франции связан с желанием спецслужб получить от него доступ к закрытым перепискам, в частности, военного характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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