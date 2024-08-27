Машина экс-депутата Рашкина сбила лося в Саратовской области

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В прошлом на этом же автомобиле Рашкин был замечен с разделанной тушей лося Фото:

В Саратовской области автомобиль, принадлежащий экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, сбила лося. лося. Об сообщили в правоохранительных органах. Ранее на этом же автомобиле Рашкин был замечен с разделанной тушей лося, в результате чего был условно осужден.

«Инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал», — рассказал источник в правоохранительных органах.

В октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. В апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина. Позже он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

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В Саратовской области автомобиль, принадлежащий экс-депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, сбила лося. лося. Об сообщили в правоохранительных органах. Ранее на этом же автомобиле Рашкин был замечен с разделанной тушей лося, в результате чего был условно осужден. «Инцидент произошел на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. Автомобиль Lada Largus столкнулся с перебегавшим проезжую часть лосем. Водитель не пострадал», — рассказал источник в правоохранительных органах. В октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. В апреле 2022 года суд Саратовской области приговорил его к трем годам лишения свободы условно, а Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина. Позже он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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