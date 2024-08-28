Во Франции не выдали визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпиаде

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Дружеский матч между паралимпийскими сборными России и Египта по волейболу сидя. Екатеринбург, паралимпийцы, волейбол сидя, сборная египта по волейболу сидя
Франция отказалась выдавать визы двум спортсменам из РФ для участия в Паралимпиаде Фото:

Правительство Франции приняло решение не выдавать визы двум российским паралимпийцам, что привело к их невозможности участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации», — заявили в комитете. В заявлении подчеркнули, что подобные действия недопустимы для страны, которая проводит крупные спортивные мероприятия.

Паралимпийский комитет России выразил особую озабоченность тем, что отказ касается людей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся к высоким спортивным достижениям. Это решение было воспринято как политизация спорта.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что России не позволят выступать на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Она вспомнила ситуацию, когда наша сборная тоже не выступала в Америке: в 1984 году СССР не участвовал в Олимпиаде США.

В этом году Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На них российские спортсмены выступали без флага и гимна, а их награды не учитывались в общем зачете.

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Правительство Франции приняло решение не выдавать визы двум российским паралимпийцам, что привело к их невозможности участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации», — заявили в комитете. В заявлении подчеркнули, что подобные действия недопустимы для страны, которая проводит крупные спортивные мероприятия. Паралимпийский комитет России выразил особую озабоченность тем, что отказ касается людей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся к высоким спортивным достижениям. Это решение было воспринято как политизация спорта. Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что России не позволят выступать на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Она вспомнила ситуацию, когда наша сборная тоже не выступала в Америке: в 1984 году СССР не участвовал в Олимпиаде США. В этом году Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На них российские спортсмены выступали без флага и гимна, а их награды не учитывались в общем зачете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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