Во Франции не выдали визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпиаде

28 августа 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Франция отказалась выдавать визы двум спортсменам из РФ для участия в Паралимпиаде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство Франции приняло решение не выдавать визы двум российским паралимпийцам, что привело к их невозможности участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации», — заявили в комитете. В заявлении подчеркнули, что подобные действия недопустимы для страны, которая проводит крупные спортивные мероприятия. Паралимпийский комитет России выразил особую озабоченность тем, что отказ касается людей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся к высоким спортивным достижениям. Это решение было воспринято как политизация спорта. Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что России не позволят выступать на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Она вспомнила ситуацию, когда наша сборная тоже не выступала в Америке: в 1984 году СССР не участвовал в Олимпиаде США. В этом году Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На них российские спортсмены выступали без флага и гимна, а их награды не учитывались в общем зачете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Франции приняло решение не выдавать визы двум российским паралимпийцам, что привело к их невозможности участвовать в Паралимпийских играх в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России. «Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации», — заявили в комитете. В заявлении подчеркнули, что подобные действия недопустимы для страны, которая проводит крупные спортивные мероприятия. Паралимпийский комитет России выразил особую озабоченность тем, что отказ касается людей с ограниченными возможностями здоровья, которые стремятся к высоким спортивным достижениям. Это решение было воспринято как политизация спорта. Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предположила, что России не позволят выступать на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Она вспомнила ситуацию, когда наша сборная тоже не выступала в Америке: в 1984 году СССР не участвовал в Олимпиаде США. В этом году Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. На них российские спортсмены выступали без флага и гимна, а их награды не учитывались в общем зачете.