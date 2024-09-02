Участие в саммите БРИКС в Казани подтвердили лидеры 18 стран

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Всего в Казань на саммит БРИКС пригласили 36 лидеров государств
Всего в Казань на саммит БРИКС пригласили 36 лидеров государств Фото:

На саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани, приглашены лидеры 36 государств. 18 из них уже подтвердили свое участие. Об этом сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, возглавляющий оргкомитет по подготовке к обеспечению председательства РФ в международной организации.

В числе приглашенных, помимо лидеров девяти стран-участниц объединения, главы государств, претендующих на вступление или сотрудничающих с ней. Помимо этого, в списке лидеры стран СНГ и государств, председательствующих во влиятельных региональных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии.

Руководство оргкомитета удовлетворено ходом подготовки к предстоящему саммиту, добавил Юрий Ушаков. Мероприятие он назвал беспрецедентным по своему масштабу. «Подготовка идет действительно серьезная. У нас давно таких международных мероприятий не проводилось. Мы планируем еще одно заседание оргкомитета и поездку в Казань», — отметил помощник президента.

В рамках председательства России в БРИКС в этом году проведено 140 мероприятий в 13 городах в стране и за рубежом. В их числе Международный финансово-экономический форум БРИКС (Казань), межпартийный форум (Владивосток), заседания комитетов по образованию, спорту, транспорту, совещание министров иностранных дел стран — участниц объединения.

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На саммит БРИКС, который пройдет 22-24 октября в Казани, приглашены лидеры 36 государств. 18 из них уже подтвердили свое участие. Об этом сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, возглавляющий оргкомитет по подготовке к обеспечению председательства РФ в международной организации. В числе приглашенных, помимо лидеров девяти стран-участниц объединения, главы государств, претендующих на вступление или сотрудничающих с ней. Помимо этого, в списке лидеры стран СНГ и государств, председательствующих во влиятельных региональных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии. Руководство оргкомитета удовлетворено ходом подготовки к предстоящему саммиту, добавил Юрий Ушаков. Мероприятие он назвал беспрецедентным по своему масштабу. «Подготовка идет действительно серьезная. У нас давно таких международных мероприятий не проводилось. Мы планируем еще одно заседание оргкомитета и поездку в Казань», — отметил помощник президента. В рамках председательства России в БРИКС в этом году проведено 140 мероприятий в 13 городах в стране и за рубежом. В их числе Международный финансово-экономический форум БРИКС (Казань), межпартийный форум (Владивосток), заседания комитетов по образованию, спорту, транспорту, совещание министров иностранных дел стран — участниц объединения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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