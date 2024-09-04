Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован на 420 га

Лесной пожар, разгоревшийся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, локализован на площади 420 гектаров. Об этом сообщил официальный представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий.
«Пожар в зоне отчуждения локализован на площади более 420 гектаров. Ликвидация продолжается, радиационный фон в норме», — передает слова Хорунжего telegram-канал ГСЧС.
Характер пожара в сообщении не уточняется. Накануне в зоне отчуждения произошло возгорание лесной подстилки, охватившее 20 гектаров, сообщил в telegram-канале глава военной администрации региона Руслан Кравченко. По его словам, радиационный фон сейчас находится в норме.
Ранее издание «Страна» сообщало о смоге в северных районах Киева. По словам издания, такое явление возникло из-за пожаров на торфяниках и лесного пожара в зоне отчуждения.
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