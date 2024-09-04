Происшествия Пожары Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС локализован на 420 га Представитель ГСЧС Хорунжий: пожар в зоне отчуждения локализован на 420 га 04 сентября 2024 в 19:44 Размер текста - 17 + Лесной пожар разгорелся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС третьего сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лесной пожар, разгоревшийся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, локализован на площади 420 гектаров. Об этом сообщил официальный представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий. «Пожар в зоне отчуждения локализован на площади более 420 гектаров. Ликвидация продолжается, радиационный фон в норме», — передает слова Хорунжего telegram-канал ГСЧС. Характер пожара в сообщении не уточняется. Накануне в зоне отчуждения произошло возгорание лесной подстилки, охватившее 20 гектаров, сообщил в telegram-канале глава военной администрации региона Руслан Кравченко. По его словам, радиационный фон сейчас находится в норме. Ранее издание «Страна» сообщало о смоге в северных районах Киева. По словам издания, такое явление возникло из-за пожаров на торфяниках и лесного пожара в зоне отчуждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Лесной пожар, разгоревшийся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, локализован на площади 420 гектаров. Об этом сообщил официальный представитель ГСЧС Украины Александр Хорунжий. «Пожар в зоне отчуждения локализован на площади более 420 гектаров. Ликвидация продолжается, радиационный фон в норме», — передает слова Хорунжего telegram-канал ГСЧС. Характер пожара в сообщении не уточняется. Накануне в зоне отчуждения произошло возгорание лесной подстилки, охватившее 20 гектаров, сообщил в telegram-канале глава военной администрации региона Руслан Кравченко. По его словам, радиационный фон сейчас находится в норме. Ранее издание «Страна» сообщало о смоге в северных районах Киева. По словам издания, такое явление возникло из-за пожаров на торфяниках и лесного пожара в зоне отчуждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям