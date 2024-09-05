Песков сделал заявление о мобилизации в России

Песков: новая мобилизация не обсуждается в РФ
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил об отсутствии обсуждения новой мобилизации Фото:

Вопрос о новой мобилизации в Российской Федерации на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Новая мобилизация в РФ не обсуждается», — заявил Песков. Такой ответ он дал изданию ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин рассказал, что в России не стоит вопрос о введении новой мобилизации. Такой ответ он дал на вопрос нужна ли необходимость в пополнении сил РФ из-за украинских атак на Курскую область.

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Вопрос о новой мобилизации в Российской Федерации на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Новая мобилизация в РФ не обсуждается», — заявил Песков. Такой ответ он дал изданию ТАСС. Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин рассказал, что в России не стоит вопрос о введении новой мобилизации. Такой ответ он дал на вопрос нужна ли необходимость в пополнении сил РФ из-за украинских атак на Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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