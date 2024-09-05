Песков сделал заявление о мобилизации в России

Песков заявил об отсутствии обсуждения новой мобилизации
Вопрос о новой мобилизации в Российской Федерации на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Новая мобилизация в РФ не обсуждается», — заявил Песков. Такой ответ он дал изданию ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Виктор Заварзин рассказал, что в России не стоит вопрос о введении новой мобилизации. Такой ответ он дал на вопрос нужна ли необходимость в пополнении сил РФ из-за украинских атак на Курскую область.
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