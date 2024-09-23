Песков оценил будущие отношения Европы с Россией

Песков отреагировал на слова Макрона о «переосмыслении» связей с Россией
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Песков отреагировал на слова Макрона о связи России и Европы Фото:

В Кремле прокомментировали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе необходимо переосмыслить свои связи с Россией. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что следует отстроить новую архитектуру безопасности Европы.

«Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно, и архитектура безопасности Европы — предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков добавил, что в будущем это потребует очень много усилий и будет предметом особой озабоченности для Кремля. Это нужно и для того, чтобы обеспечить интересы безопасности России.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости переосмысления отношений между Европой и Россией. Он подчеркнул, что Европа не ограничивается одними лишь Евросоюзом и блоком НАТО. Также французский лидер добавил, что геополитические и экономические вызовы нуждаются в новом подходе к международным отношениям в Европе.

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В Кремле прокомментировали заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европе необходимо переосмыслить свои связи с Россией. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что следует отстроить новую архитектуру безопасности Европы. «Очевидно, в связи с тем, что меняется стремительно, и архитектура безопасности Европы — предстоит вообще отстроить новую архитектуру безопасности Европы. Меняется вся система международных отношений», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС. Дмитрий Песков добавил, что в будущем это потребует очень много усилий и будет предметом особой озабоченности для Кремля. Это нужно и для того, чтобы обеспечить интересы безопасности России. Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости переосмысления отношений между Европой и Россией. Он подчеркнул, что Европа не ограничивается одними лишь Евросоюзом и блоком НАТО. Также французский лидер добавил, что геополитические и экономические вызовы нуждаются в новом подходе к международным отношениям в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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