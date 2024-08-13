Путин вмешался в конфликт на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин пытается разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. Из-за палестино-израильского конфликта и возможной эскалации ситуации между Израилем и Ираном под угрозой окажется транспортный коридор «Север — Юг», объяснили URA.RU политологи. На встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом Путин дал понять, что РФ выступает за урегулирование конфликта и признание суверенитета Палестинского государства. Для стран Арабского мира, говорят эксперты, Россия — гарант безопасности в регионе.
Переговоры президентов Путина и Аббаса проходили в загородной резиденции российского лидера в Ново-Огареве. «Мы с вами не виделись два года, хотя постоянно находимся в контакте», — приветствовал гостя Путин.
Несмотря на то что России приходится сегодня «отстаивать свои интересы и защищать своих людей с оружием в руках», отметил Путин, ситуация на Ближнем Востоке не остается без внимания. «У нас очень давние глубокие связи с Арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим, — подчеркнул Путин. — Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Переживаем за потери среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек, и главным образом это женщины и дети».
Россия остается верна своей позиции по палестино-израильскому конфликту, сказал Путин, — только мирное урегулирование. «Чтобы обеспечить длительный надежный стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения ООН и создать полноценное палестинское государство», — подчеркнул российский лидер.
В свою очередь Аббас обратил внимание на рекомендации Международного суда ООН, который указал, что «израильская оккупация недопустима». «Это решение требует от Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и всех стран мира приложить усилия для прекращения действий, которые предпринимает Израиль. Эти резолюции указывают Израилю на необходимость отказа от этих шагов, которые совершенно не соответствуют международному гуманитарному праву», — отметил он.
По словам Аббаса, Палестина «чувствует поддержку России» и считает ее «дружественной страной». «Мы верим в вас. Мы доверяем вам. Мы вместе с вами надеемся, что так всегда и будет. Мы чувствуем, что Россия — один из самых дорогих друзей палестинского народа. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», — заявил он.
Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в октябре 2022 года в Астане. После начала конфликта между палестинским движением «Хамас» и Израилем они несколько раз общались по телефону. Но слухи о готовящемся визите Аббаса в Москву возникали регулярно. И в течение этого времени Путин неоднократно повторял свою позицию по Палестине, озвученную и сегодня: Палестинское государство должно быть создано.
Ситуацию в регионе осложняет и назревающий конфликт между тем же Израилем и Ираном. После убийства израильтянами в Тегеране 31 июля главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании в Тель-Авиве ожидают ответного удара Тегерана. Под этим предлогом США стягивают войска на Ближний Восток. В минувшее воскресенье министр обороны Штатов Ллойд Остин приказал направить туда атомную подлодку USS Georgia и ускорить переброску авианосца. По словам экспертов, опрошенных URA.RU, Вашингтон пытается усилить свое присутствие в регионе, воспользовавшись эскалацией напряженности. Поэтому для Ближнего Востока, как пояснил URA.RU старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий Зинин, «важен российский „зонтик“ — это гарантия защиты».
На этом фоне Путин встречается с Аббасом, чтобы закрепить позиции России в переговорном процессе по палестино-израильскому конфликту и в целом держать ситуацию под контролем. Он старается не допустить начала глобального конфликта. Если Ближний Восток «взорвется», для России вновь обострится проблема логистических цепочек, подчеркнул Зинин.
«Любые политические проблемы влекут проблемы экономические. Конечно, это влияет на транспортные коридоры: грузоперевозки становятся небезопасными. Здесь никак не обойтись без Суэцкого канала, без Красного моря. Проект коридора „Север — Юг“ (кратчайший путь к Персидскому заливу через Иран) окажется под угрозой. Для региона важен российский „зонтик“ — это гарантия защиты», — пояснил Зинин.
То, что такая угроза для России есть, подтвердил URA.RU и директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. По словам эксперта, благодаря раскачке палестино-израильского конфликта, а также подвешенной ситуации по Ирану и Израилю (существуют реальные риски втягивания Тегерана в региональную войну), США уже удалось блокировать главный китайский транспортный проект — «Один пояс — один путь».
«Американцы пытаются держать регион в подвешенном состоянии (ни войны и ни мира) как можно дольше, чтобы блокировать все усилия России прорваться к Индийскому океану, — пояснил Тарасов. — Палестино-израильский конфликт требует глобальных решений. Ведь США пытались найти на Ближнем Востоке свою Украину, чтобы воевать чужими руками, и в такой роли сейчас выступает Израиль. Но они не учитывают, что на Ближнем Востоке воевать с Ираном никто не будет, а Израилю одному это не по силам».
Поэтому Путин как никто другой заинтересован в снижении напряженности на Ближнем Востоке и предотвращении дальнейшей эскалации и разрастания конфликтов. По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, Россия была и остается участником переговоров с 1940-х годов, когда был создан Израиль (одним из инициаторов этого был СССР) и когда должно было появиться Палестинское государство.
«Для Палестины Россия является гарантом разумности международных отношений и экспортером безопасности. Она выступает тем фактором, который способен отстаивать справедливые условия безопасности в регионе», — отметил Волчков.
Россия, подчеркнул политолог, призывает к оздоровлению обстановки с учетом не только собственных политических и экономических интересов, но и интересов всех сторон, включая США. «Даже в условиях такой неблагоприятной, не способствующей переговорам обстановки позиция России, ее заинтересованность в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке благоприятно воспринимается правящими групами и народами арабских стран и работает на их консолидацию», — заключил Волчков.
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