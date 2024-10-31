Зеленский объяснил, зачем ВСУ атаковали Курскую область

Зеленский: Киев будет использовать операцию под Курском для дипломатии
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Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать операцию под Курском для достижения дипломатии
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать операцию под Курском для достижения дипломатии Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — подчеркнул Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского главы.

По словам Зеленского, операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта. Украинский лидер также отметил, что действия ВСУ могут быть использованы в тактических целях.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. По ее словам, нельзя вступать в мирный диалог с теми, кто расстреливает мирных жителей, наносят удары по гражданской инфраструктуре и создает угрозы для объектов ядреной энергетики.

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Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский «Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — подчеркнул Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского главы. По словам Зеленского, операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта. Украинский лидер также отметил, что действия ВСУ могут быть использованы в тактических целях. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. По ее словам, нельзя вступать в мирный диалог с теми, кто расстреливает мирных жителей, наносят удары по гражданской инфраструктуре и создает угрозы для объектов ядреной энергетики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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