Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский
«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — подчеркнул Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале украинского главы.
По словам Зеленского, операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации украинских инициатив по урегулированию конфликта. Украинский лидер также отметил, что действия ВСУ могут быть использованы в тактических целях.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. По ее словам, нельзя вступать в мирный диалог с теми, кто расстреливает мирных жителей, наносят удары по гражданской инфраструктуре и создает угрозы для объектов ядреной энергетики.
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