Эксперт рассказал о реакции трудовых мигрантов на обвал строительства в России

Резкий спад объема работ в строительной сфере не повлияет на отток трудовых мигрантов из России. Об этом URA.RU сообщил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. По его словам, строительная отрасль не является приоритетной для иностранцев.
«Трудовые мигранты ориентированы на уровень дохода выше одной тысячи долларов, приоритетными сферами для них являются: курьерские службы, где они получают до 155 тысяч рублей в месяц, работа на производствах, где заработок мигрантов достигает 147 тысяч рублей и перевозки», — заявил Кладов для URA.RU. Он также отметил, данные «Мигрант Сервис» за июнь 2024 года, показывают, что мигранты-водители зарабатывают до 136 тысяч рублей.
Согласно данным платформы, из десяти миллионов людей, занятых в строительной отрасли России, около 800 тысяч — мигранты. Большинство из них занимаются выполнением работ, требующих низкой квалификации, таких как отделочные и благоустроительные работы. Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Сергей Пахомов заявил о необходимости повышать имидж и престиж этих специальностей в отраслях среди местного населения. При этом ключевым показателем является не только оплата труда.
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