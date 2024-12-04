Mash: помощник депутата Госдумы устроил пьяную драку в самолете

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил пьяную драку на борту самолета, направляющегося из Москвы в Читу. Инцидент произошел 3 декабря, когда в состоянии алкогольного опьянения Адам Ислуев начал оскорблять пассажиров и экипаж, а также угрожать физической расправой.
«От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Во хмелю мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал начистить лица», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, Ислуев ударил стюарда, из-за чего был снят с рейса и передан в руки полиции.
Депутат Госдумы Гурулев уже сообщил об увольнении своего помощника из-за неподобающего поведения в самолете и принес извинения всем, кому это доставило неудобства. Он отметил, что такие поступки подрывают репутацию всей команды, и подобное поведение недопустимо.
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