Mash: помощник депутата Госдумы устроил пьяную драку в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адам Ислуев устроил дебош на борту самолета
Адам Ислуев устроил дебош на борту самолета Фото:

Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил пьяную драку на борту самолета, направляющегося из Москвы в Читу. Инцидент произошел 3 декабря, когда в состоянии алкогольного опьянения Адам Ислуев начал оскорблять пассажиров и экипаж, а также угрожать физической расправой.

«От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Во хмелю мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал начистить лица», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, Ислуев ударил стюарда, из-за чего был снят с рейса и передан в руки полиции.

Депутат Госдумы Гурулев уже сообщил об увольнении своего помощника из-за неподобающего поведения в самолете и принес извинения всем, кому это доставило неудобства. Он отметил, что такие поступки подрывают репутацию всей команды, и подобное поведение недопустимо.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощник депутата Госдумы Андрея Гурулева устроил пьяную драку на борту самолета, направляющегося из Москвы в Читу. Инцидент произошел 3 декабря, когда в состоянии алкогольного опьянения Адам Ислуев начал оскорблять пассажиров и экипаж, а также угрожать физической расправой. «От Адама Ислуева досталось и пассажирам, и персоналу. Во хмелю мужчина обматерил всех присутствующих, кричал проклятья и угрожал начистить лица», — передает telegram-канал Mash. По данным источника, Ислуев ударил стюарда, из-за чего был снят с рейса и передан в руки полиции. Депутат Госдумы Гурулев уже сообщил об увольнении своего помощника из-за неподобающего поведения в самолете и принес извинения всем, кому это доставило неудобства. Он отметил, что такие поступки подрывают репутацию всей команды, и подобное поведение недопустимо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...