Спецоперация РФ на Украине завершится только в том случае, когда будут выполнены все задачи, поставленные российским президентом Владимиром Путиным. Об этом вновь рассказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков. В Кремле также озвучили роль России в контексте конфликтов на Ближнем Востоке. По словам Пескова, Москва старается налаживать контакт со всеми странами. Эти и другие заявления официального представителя Кремля — в материале URA.RU.
Насколько Россия близка к завершению СВО
Заявление Пескова о том, что Россия завершит СВО при условии выполнения ранее поставленных задач прозвучало после того, как глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что РФ близка к выполнению этих задач. В Кремле подчеркнули, что не важно, каким образом цели должны быть достигнуты. Это может произойти как в ходе переговоров, так и успехов на фронте.
Сам президент страны Путин с самого начала российской спецоперации отмечал, что перед страной стояла задача по демилитаризации и денацификации Украины. Спустя время он же подчеркнул, что сейчас перед российскими солдатами стоит цель по освобождению территорий, которые были присоединены к РФ в ходе референдумов. При этом президент акцентировал внимание, что оккупация украинских территорий — это не цель России.
Роль России в конфликтах на Ближнем Востоке
После того как повстанцы в Сирии вошли в Дамаск, вынудив президента страны Башара Асада сложить с себя полномочия и экстренно покинуть страну, в Кремле прокомментировали свои дальнейшие действия в этом регионе. Песков подчеркнуло, что РФ продолжает налаживать контакты со всеми странами на Ближнем востоке. У Москвы совпадают интересы с некоторыми из них, включая экономическое партнерство.
В Кремле также высказались по поводу отставки Асада и его визита в Москву. Дмитрий Песков отметил, что действия бывшего сирийского лидера — его личное дело.
Прямая линия с Путиным россиян интересует
Дмитрий Песков подчеркнул, что в настоящий момент граждане страны проявляют большой интерес к предстоящей прямой линии с Путиным. Сейчас продолжается сбор вопросов и в Кремле уже имеют представление, какого рода они будут. Пресс-секретарь главы РФ также добавил, что при анализе поступающих вопросов большую помощь оказывает ИИ, в частности GigaChat от Сбера.
Путин в роли Деда Мороза
Пескова также спросили, что много детей в преддверии Нового года отправляют в адрес президента письма с запросами на подарки. В Кремле уточнили, что президент чисто физически не сможет все из них удовлетворить. Однако пожелания детей не останутся без внимания, пояснил Песков. Ранее Путин анонсировал ежегодную акцию «Елка желаний». В рамках нее уже были рассмотрены пожелания нескольких детей.
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