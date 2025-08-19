Эксперт Лоикова: Россия в 2030 году столкнется с колоссальным дефицитом кадров

Квота для трудовых мигрантов в строительной отрасли будет снижена до 50%, заявила Лоикова
Квота для трудовых мигрантов в строительной отрасли будет снижена до 50%, заявила Лоикова Фото:

Из-за введения различных ограничений на работу мигрантов в России может образоваться дефицит кадров. Об этом заявила независимый HR-специалист, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова.

«Квота для трудовых мигрантов в строительной отрасли будет снижена до 50%, а сейчас она достигает 80%. Соответственно, люди и так не идут туда, а когда уйдет еще и такой пласт мигрантов, кто это заполнит?» — заявила Лоикова. Ее слова приводит радио Sputnik. Туда же она отнесла и работу в отрасли ЖКХ. Она отметила, что с дефицитом Россия якобы столкнется в 2030 году.

Ранее в Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать курьерами до конца 2025 года. То же самое произошло и с работой в сфере водителей такси.

