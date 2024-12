Россия продала огромные месторождения урана в Казахстане Китаю

Структура Росатома вышла из СП по добыче урана в Казахстане

Дочерняя компания Росатома - Uranium One Group, продает предприятия по добыче урана китайским компаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Uranium One Group, дочерняя структура Росатома, продала 49,98% акций совместного предприятия «Заречное» китайской компании State Nuclear Uranium Resources Development Co. Об этом заявили в национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром». «АО Uranium One Group, входящее в группу компаний госкорпорации „Росатом", реализовало 49,979% принадлежащих ему акций АО „СП ‚Заречное' в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited, конечным бенефициаром которой является компания State Nuclear Uranium Resources Development Co., Ltd (КНР)", — сообщается в пресс-релизе „Казатомпром", текст которого передает РИА Новости. Такая же часть акций принадлежит и казахстанской атомной кампании, это осталось неизменным. Ожидается продажа компанией Uranium One Group еще нескольких долей участия: 30% долей участия в уставном капитале ТОО „Кызылкум" и „СП ‚Хорасан-U' в пользу другой китайской компании — China Uranium Development Company Limited.

